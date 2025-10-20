La mejor banda de power pop en activo del mundo tiene concierto en Jerez

La mejor banda de power pop en activo del mundo tiene un concierto esta semana en Jerez de la Frontera.

La taxativa afirmación llega de los productores de su gira de actuaciones por España y puede sonar pretencioso ya que no fueron tan populares como sus coetáneos Blondie o The Knack pero, The Rubinoos, fueron una las piedras angulares de este sub género del pop que irrumpió con fuerza a principios de los años 70.

The Rubinoos lo hicieron desde la costa oeste de EEEU, en concreto de la ciudad californiana de Berkeley.

Primero bajo la influencia de bandas como The Raspberries, Beach Boys, The Who o The Beatles y, luego, al acuñar un sonido propio mezclando guitarras, armonías y melodías vocales.

La banda alcanzó fama en su país con su LP debut de 1977, el homónimo The Rubinoos.

El reconocido crítico de rock Gene Sculatti lo calificó como "el mejor álbum pop de la década".

Desde entonces, The Rubinoos han publicado doce álbumes con la ayuda de músicos y productores tan icónicos como Todd Rundgren, Kevin Gilbert y, más recientemente, el clásico de la música americana Chuck Prophet.

A lo largo de su carrera ha dejado auténticos hits como “I Wanna Be Your Boyfriend”, “Fall In Love”, “Leave My Heart Alone” o “I Think We’Re Alone Now”.

Su destacado disco de estudio “From Home” (2018) añadió otras joyas como “Honey From The Honeycombs”, “How Fast?” o “Do You Remember?...

Desde la promotora destacan que sus "canciones son redondas, las melodías memorables, armonías inspiradas en el doo-wop y las bandas vocales de los 60, todo ello propulsado por una instrumentación poderosa. Cualquiera que les haya visto en directo sabe que mantienen sus increíbles voces a punto".

El concierto de The Rubinoos en Jerez será el primero de una extensa gira de ocho conciertos, que les llevará desde nuestra ciudad a Granada, Caravaca, Zaragoza, Barcelona, Valencia, Madrid y Santander entre el jueves 23 de octubre y el domingo 2 de noviembre de 2025.

En todos los conciertos ejercerá de telonera la noruega Vibeke Saugestad.

Vibeke Saugestad con su banda de acompañsmiento, con el bajista de The Fleshtones, Ken Fox, a su lado.

Una popstar noruega con un Fleshtones al bajo

Además del concierto de The Rubinoos en Jerez, la noche llegará a la sala La Guaria del Ángel con el recital de la telonera noruega Vibeke Saugestad. La cantante y compositora nórdica de power pop posee una voz poderosa, melodías pegadizas y con una enérgica presencia escénica.

Se la definió como "coger a Debbie Harry de Blondie y ponerla al frente de los Knack".

Tras militar en proyectos exitosos como The Yum Yums o Twistaroos, se mudó a USA junto al bajista de los míticos The Fleshtones Ken Fox donde mantuvo un perfil bajo durante años.

Ahora en esta gira española, que será su primera visita tras más de una década, llega con el mencionado Ken Fox al bajo y una banda norteamericana de acompañamiento.

Estarán presentando The Vibeke Saugestad Band – “The Sun Sessions EP” editado este año 2025 en Rum Bar Records/Red Chuck Records.

Desde la organzación destacan un "rock'n'roll rápido y alegre, muchas escaladas a mesas y barras de bar y canciones que dan ganas de bailar y cantar".

Cartel de la gira de The Rubinoos y Vibeke Saugestad en nuestro país

Fecha y precio de las entradas del concierto de THe Rubinoos y Vibeke Saugestad en Jerez

Hora y día: jueves 23 de octubre a partir de las 21:30 horas

Lugar: Sala La Guarida del Ángel (Calle Porvenir, 1)

Precio de las entradas: 25 euros anticipada y 30 en taquilla. Están a la venta en Mala Música, Lisergia Grow Shop y mutick.