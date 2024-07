La estirpe de Billy Childish llega a El Puerto con The Shadracks

The Shadracks son, de izquierda a derecha, Elisa Abednego, Rhys Webb y Huddie Shadrack.

El concierto del grupo inglés The Shadracks en el patio de la veterana Sala Milwaukee en El Puerto de Santa María este próximo domingo 7 de julio promete ser una de las actuaciones de rock and roll más interesantes que puedan presenciarse este verano de 2024 en la provincia de Cádiz.

Y no es porque la propia Milwaukee anuncie al trío de Medway (Kent, UK) como "uno de los combos más prometedores de la escena europea actual" (que también), si no porque The Shadracks, y su estilo cercano al rhythm, garage y punk, llegan de la mano del colectivo portuense Rock Action Sur, poseedores, desde hace 21 años, de un paladar infalible para rastrear música sugerente en el underground del roncarol nacional e internacional.

The Shadracks están formados por Huddie Shadrack a la guitarra, Rhys Webb al bajo y Elisa Abednego a la batería. Su líder, Huddie Hamper, es hijo del legendario y polifacético artista británico Billy Childish, que ha espolvoreado su descomunal talento en los dos álbumes editados hasta la fecha por la joven formación.

Childish ha trabajado con su vástago bajo los seudónimos de William Loveday o Danger Bill Henderson para encargarse de la producción, colaboración en la composición de canciones y la fotografía del homónimo LP de debut 'The Shadracks' de 2018 así como del segundo trabajo 'From Human Like Forms' de 2021.

Ambos discos fueron editados por el influyente sello independiente Damaged Goods Records, ligados al punk rock, garage e indie pop desde su fundación en Londres en 1988.

La notable presencia de Childish en estos dos elepés no quiere decir que, de raza le viene al galgo, Huddie Shadrack y sus cómplices musicales no sean capaces de manufacturar composiciones propias, brillantes, y ejecutadas como se hacían 40 años atrás pero con la precisión moderna de los tiempos actuales.

La prueba de ello están en sendos trabajos y en la pila de, hasta siete sencillos y EPs publicados entre 2018 y 2022, con letras y música de fabricación propia, a excepción de un par de versiones de The Undertones, Boredom y Times' Up y de dos canciones escritas por los músicos y comediantes ingleses Dudley Moore y Peter Cook, Bedazzled y Love Me.

Por cierto, que el último 7 pulgadas editado hasta el momento, el Time Slips Away b/w Hollow And Uncertain, de septiembre de 2022, fue lanzado por otra compañía discográfica histórica del rock, la norteamericana Sub Pop.

La actuación de The Shadracks, con reminiscencias a los nuggets garageros sixties anglosajones, está prevista en la Sala Milwaukee a partir de las 21:00 horas. La entrada tiene un coste de 12 euros en el que va incluida una consumición de 3 euros y se venden en la puerta de la propia sala de conciertos.

Los programadores, Rock Action Sur (RAS) ya han anunciado dos nuevos imperdibles conciertos en el mismo escenario para septiembre y octubre. The Stems, la fabulosa banda australiana comandada por Dom Mariani, recalará en El Puerto el sábado 14 de septiembre mientras que The Courettes, un dúo brasileño-danés de garage rock, hará lo propio el sábado 26 de octubre.