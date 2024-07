Concierto de Take That en Tío Pepe Festival en Jerez: entradas, horario, cómo llegar

La banda inglesa Take That durante su concierto en Marbella en el Starlite Occident

El concierto que tiene previsto ofrecer Take That en Tío Pepe Festival este próximo domingo 21 de julio en Jerez de la Frontera parece que va ser "épico", como ya anunciaban los organizadores cuando confirmaron en su momento a la célebre banda inglesa de los años 90.

Y es que el paso del grupo, formado en la actualidad por Gary Barlow, Mark Owen y Howard Donald, en sus recientes actuaciones de Marbella, Sevilla y Madrid, están dando muestras de su fabuloso estado de forma sobre los escenarios.

La boy band está de gira veraniega por Europa presentando su último trabajo 'This Life. Under the stars'.

Durante 2023 han conseguido hacer 'sold out' en varios de sus conciertos por Reino Unido y Europa, y publicaron un documental que recoge su trayectoria profesional 'Take That: Weve Come a Long Way'.

El grupo ha logrado vender más de 45 millones de discos y cuenta con ocho álbumes en el puesto uno de Reino Unido.

Entre sus premios se encuentran varios Brit Awards, un Ivor Novello y un MTV Europe Music Award. Más de cinco millones de personas han comprado sus entradas para verlos en concierto.

Entradas para el concierto de Take That en Tío Pepe Festival

El concierto de Take That de este domingo 21 de julio de 2024 en el escenario de la Bodega Las Copas en la X edición del TÍO Pepe Festival a partir de las 22:15 horas de la noche aún cuenta con entradas a la venta.

Los billetes varían desde los 49 euros en zona de pista de pie la más barata hasta los 170 euros la más cara en palco que incluye coctel y copa de bienvenida.

Aún queda un palco de estas características ccon capacidad para seis personas con lo que el pack completo costaría 1.094 euros.

Los tickets de movilidad reducida se agotaron y en tribuna 1, con un precio de 82,90 euros por persona, quedan pocas a la venta.

Los menores de 16 años de edad necesitan rellenar un formulario firmado por el Padre/Madre /Tutor Legal/Acompañante autorizado. Está prohibido el acceso a menores de 3 años.

Imagen promicional de Take That

Cómo llegar y donde aparcar en Tío Pepe Festival

La Bodega Las Copas, propiedad de la empresa bodeguera González Byass y lugar donde se va a celebrar el concierto de Raphael en Jerez, es un núcleo que se localiza fuera de la bodega Tío Pepe, concretamente, en la calle Desconsuelo, 1.

La apertura de puertas será a las 20 horas para que así los asistentes puedan disfrutar de una copa, así como de la oferta gastronómica.

Respecto al aparcamiento, la organización apunta que se podrá estacionar en el parking de Carrefour Sur, desde el que además se facilitará que el público pueda ir andando hasta Las Copas; también se podrá aparcar en el acerado del polígono empresarial colindante con la bodega, habrá plazas para discapacitados en la misma puerta, así como un servicio de taxis.