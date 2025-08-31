El legendario Rob Younger incendiará El Puerto con su incombustible banda The New Christs

The New Christs están liderados por la inconfundible voz de Rob Younger, en el centro de la imagen.

The New Christs, una de las bandas más legendarias del rock and roll australiano de los años 80 y liderada por el mítico cantante Rob Younger, incendiará (metafóricamente hablando) la sala Milwaukee de El Puerto de Santa María con el concierto (aforo ya completo) previsto para este próximo viernes 5 de septiembre.

Los artífices de esta histórica visita a la provincia de Cádiz son, por un lado, el sello Folc Records, que ha editado un flamante doble disco recopilatorio titulado 'The Burning of Rome: Selected Tracks' y por otro, el colectivo portuense Rock Action Sur, que vuelve a poner el listón más alto con esta nueva convocatoria musical festiva.

Como decimos, The New Christs están de gira en Europa con motivo de la doble compilación 'The Burning of Rome: Selected Tracks', que incluyen canciones de sus cinco álbumes de estudio, "meticulosamente seleccionadas por el propio Rob Younger, que también ha trabajado en la remasterización consiguiendo un sonido brutal", alertan desde Folc Records.

"La inconfundible voz de Younger, unas increíbles guitarras y una potentísima base rítmica son la base de estas canciones, que están firmemente grabadas en la psique de la música underground australiana", añaden desde el sello madrileño.

El recital de El Puerto de Santa María será la penúltima parada de un tour quer ha recorrido cuatro países europeos: Reino Unido, Italia, Francia y España, donde no actuaban desde hace casi tres lustros.

Rob Younger, de Radio Birdman a The New Christs y pionero de la escena independiente aussie

The New Christs nacieron en la ciudad australiana de Sydney a principios de los 80, formados nada menos que por uno de los líderes de Radio Birdman, Rob Younger.

A lo largo de su carrera, la banda ha publicado cinco álbumes de estudio: el aclamado Distemper (1989), Lower Yourself (1997), We Got This! (2002), Gloria (2009) e Incantations (2014).

El grupo ha tenido varias alineaciones a lo largo de sus 45 años de existencia pero siempre ha contado con el liderazgo de Rob Younger.

El cantante, nacido Robert Kent Younger, es además un consumado letrista, productor (Citadel Records) y miembro de los siguientes combos: New Race Bad Music, the Other Side, Nanker Phelge, y Deep Reduction.

Younger formó en 1974 junto a Deniz Tek los fabulosos Radio Birdman, considerados los precursores con The Saints del punk rock australiano, dejando una influencial crucial para las bandas venideras en su país.

La formación actual de The New Christs son: Rob Younger (voz principal), Jim Dickson al bajo (Radio Birdman / Barracudas), Paul Larsen a la batería (Celibate Rifles / Screaming Tribesmen) Dave Kettley a la guitarra solista (Radio Birdman) y Brent Williams a la guitarra rítmica y teclados (Zambian Goatherders).

Cartel del concierto de The New Christs en El Puerrto de Santa María con el aforo ya completo

Fecha y precio de las entradas del concierto de The New Christs en El Puerto

Hora y día: Viernes 5 de septiembre a partir de las 22:30 horas

Lugar: Sala Milwaukee de El Puerto de Santa María (Av. de la Bajamar, 10)

Precio de las entradas: 20 euros con una consumición de 3,5 euros incluida.

Ya no se pueden reservar entradas o comprar en puerta en la taquilla pero desde Rock Action Sur (RAS) recuerdan que "el día del concierto se pondrán a la venta las reservas que se cancelen a última hora o que no sean recogidas antes de las 22:15 horas".