El concierto de The Woggles en El Puerto "te cambiará la vida"

Jerez/Puede que la frase de "te cambiará la vida", atribuida a la periodista Meredith Ochs durante un podcast de la cadena NPR All Songs, sea exagerada. Pero, aunque sólo te distraga durante un par de horas de este tedioso calor veraniego, ya habrá merecido la pena.

Hablamos del directo de la banda norteamericana The Woggles, que gracias a la infatigable labor del colectivo portuense Rock Action Sur (RAS) podremos disfrutar este próximo sábado 5 de julio en la Milwaukee, la renombrada sala de conciertos de El Puerto de Santa María.

Pero, ¿quiénes son estos The Woggles y por qué son tan legendarios?

La formación originaria de Georgia (Athens, 1987) llega avalada por una trayectoria de casi cuarenta años y una ingente producción discográfica de doce elepés, entre los que destacan Teendanceparty (1993), Get Tough! (1997) o Wailin´ With The Woggles (1998), Rock and Roll Backlash (2007) y el úlltimo grabado en 2024 y titulado 'Time has come', que es el que los trae de gira por Europa.

Desde 2007 sus álbumes han sido publicados por Wicked Cool Records, el sello fundado por Little Steven, guitarrista de la E Street Band de Bruce Springsteen y conductor de Underground Garage, uno de los mejores espacios radiofónicos sobre rock and roll.

The Woggles han ampliado su registro sonoro con la incorporación de dos nuevas guitarras, la de Graham Day (The Prisoners, Solar Flares, Thee Mighty Caesars,…) y Shane Pringle (Tiger! Tiger!, Bad Spell), que además trabaja soplando el saxofón.

La formación sigue liderada por 'The Professor' Mighty Manfred junto al bajista Buzz Hagstrom y el baterista Dan Elektro.

Al respecto de su sonido Manfred explica que "Alan Freed dijo una vez que ‘el rock and roll es un río de música que ha absorbido muchas corrientes. Nosotros bebemos de sus numerosos afluentes, desde el rock and roll más primitivo y el R&B hasta el garage rock de los 60, la invasión británica, el soul de los 60 y más”.

Estas influencias, junto con la fusión del viejo rock y el soul permite a The Woggles alcanzar "un sonido potente, de ritmos y riffs ásperos y sucios, y Manfred se contonea con chulería y clase en el escenario. Habiendo tocado en el pasado con Johnny Cash, Link Wray, The Zombies y casi todos los grupos de garage rock que se precien", destacan desde su sello.

Desde RAS señalan que "este combo de rythm 'n' blues, guitarras surferas, y sobre todo, mucho garaje. La dosis de fuzz que estabas esperando de una banda de culto que convierte cada concierto en una fiesta inolvidable".

No sabremos si la vida nos cambiará la tarde noche del sábado 5 de julio pero, a buen seguro, habremos disfrutado de un jugoso concierto de rock and roll, y si no, que se lo digan a los vecinos de Athens (menuda mina roquera) que ya han sido testigos de la música en directo de sus paisanos B'52, REM y como no, ¡THE WOGGLES!.

cartel del concierto de The Woggles en la sala Milwaukee de El Puerto

Fecha y precio de las entradas del concierto de The Woggles en El Puerto

Hora y día: Sábado 5 de julio a partir de las 22:30 horas

Lugar: Sala Milwaukee de El Puerto de Santa María (Av. de la Bajamar, 10)

Precio de las entradas: 20 euros con una consumición de 3,5 euros incluida. Se pueden reservar en este enlace o comprar en puerta en la taquilla.