Tomasito actuará este miércoles día 13 en la Feria y Fiestas Patronales de Trebujena

El artista jerezano Tomasito será uno de los atractivos de la próxima Feria y Fiestas Patronales de Trebujena 2025 que arranca este miércoles 13 de agosto y que se desarrollará al domingo 17 de agosto, con una agenda completa de conciertos, actividades populares, exposiciones y tradiciones.

El cantante jerezano abrirá el listado de conciertos (gratuitos) la noche del miércoles 13 de agosto a la 01:00 hora de la madrugada, aproximadamente, tras la ceremonia del encendido del alumbrado.

La Feria y Fiestas Patronales de Trebujena de este año tendrá un carácter especialmente emotivo al conmemorarse el 25 aniversario de la Coronación Canónica de la Virgen de Palomares, patrona de la localidad, que procesionará el 14 de agosto.

Durante los cinco días de celebración, Trebujena vivirá actividades para todos los públicos: desde el desfile de gigantes y cabezudos, las cucañas, carreras de cintas, concursos de dibujo infantil, baile y cante por sevillanas, hasta los almuerzos de convivencia. Una feria pensada para el disfrute colectivo y el reencuentro entre generaciones.

Uno de los momentos más esperados será, como cada año, el Concurso del Racimo, una tradición vitivinícola muy arraigada en el municipio que este 2025 celebrará su 69ª edición. Viticultores locales presentarán sus mejores racimos, compitiendo por el más pesado, en un acto que homenajea al campo trebujenero y a la cultura del mosto.

Además, también el domingo 17 de agosto se vivirá un momento muy especial con la imposición del Racimo de Oro 2025 a la Asociación “La Daira”, en reconocimiento a sus más de treinta años de compromiso y solidaridad con el pueblo saharaui. El acto, cargado de simbolismo, pone en valor la labor constante de este colectivo trebujenero, referente en derechos humanos y cooperación internacional.

Programación de la Feria y Fiestas Patronales de Trebujena 2025

Las noches de feria estarán protagonizadas por los conciertos en la Caseta Municipal:

Miércoles 13: apertura oficial con encendido del alumbrado, espectáculos de academias de baile y concierto de Tomasito, figura clave del flamenco-fusión.

Jueves 14: actuación del grupo local Flamenkito Atuberao, muy querido por el público y que volverán con repertorio renovado.

Viernes 15: Actuación de los grupos Ponte Flamenco y Entre Palmas y Lunares.

Sábado 16: gran concierto de La Chispa, una de las artistas revelación del panorama nacional tras su paso por el Benidorm Fest, que llenará de energía y flamenco la noche del sábado.

También se celebrará la exposición “El mundo del flamenco y el caballo” en el Pabellón Domingo Pruaño Cala, y se reforzarán todos los servicios de seguridad, limpieza y concienciación ciudadana para garantizar el buen desarrollo de las fiestas.

Desde el Ayuntamiento de Trebujena se invita a toda la población y a quienes nos visitan a disfrutar con responsabilidad y entusiasmo de una feria que es reflejo de la identidad, la hospitalidad y el orgullo trebujenero.