El catedrático Arenas Posada conversará en Jerez sobre el Federalismo y Cantonalismo andaluz en el siglo XI

La Sección de Historia, Arte y Patrimonio del Ateneo de Jerez ha organizado el ciclo “Andalucía. Identidad y realidad histórica” a través de 7 conferencias que se vienen impartiendo por personalidades representantes de la historia reciente del Andalucismo.

La conferencia “Federalismo y Cantonalismo andaluz en el siglo XIX”, que impartirá el doctor en Historia, Carlos Arenas Posadas, se llevará a cabo este martes 2 de diciembre a las 19:30 horas en la sede del Ateneo de Jerez, sito en la calle San Cristóbal número 8 y será el segundo de los eventos del ciclo.

El acceso a esta conferencia es libre hasta completar aforo.

Este ciclo cuenta con varias personalidades e investigadores como Alejandro Rojas Marcos, ex parlamentario andaluz y ex diputado que inauguró el pasado día 26 estas jornadas, Pedro Pacheco Herrera, alcalde de Jerez por 24 años y antiguo representante del PA, Manuel Ruiz Romero, catedráticos de la Universidad de Sevilla, Manuel Hijano del Río, catedrático de la Universidad de Málaga, Pilar Távora Sánchez, directora, guionista y productora de cine y Carlos Arenas Posadas que impartirá la próxima conferencia que se ofrece este día 2 de diciembre.

Carlos Arenas Posadas es doctor en Historia Contemporánea de la Universidad de Sevilla, especializado en la historia social y política de Andalucía y de la España contemporánea, con una destacada labor docente, investigadora y divulgadora.

Este ciclo pretende dar a conocer una parte de la historia de Andalucía desde la ciudad de Jerez, referente del andalucismo desde los movimientos federales hasta los albores de la democracia.

El Ateneo de Jerez se convierte así un espacio donde investigadores de diferentes universidades andaluzas y representantes andalucistas de nuestra historia reciente, aportarán de primera mano conocimientos, análisis, reflexión, diálogos y testimonios sobre Andalucía