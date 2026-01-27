El catedrático sevillano Pérez Royo charlará y debatirá en Jerez sobre 'Justicia y Constitución'

La sección de Economía y Debate Ciudadano del Ateneo de Jerez ofrecerá este miércoles 28 de enero a las 19:30 horas en las instalaciones de la entidad, sito en Calle San Cristóbal número 8, la conferencia - debate “Justica y Constitución: los pilares del estado de derecho” de la mano del catedrático en derecho constitucional de la Universidad de Sevilla, Javier Pérez Rojo.

La entrada al acto es libre hasta completar aforo.

Con motivo de la reciente Sentencia de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, el Ateneo de Jerez acoge a Javier Pérez Royo, uno de los mayores expertos en Derecho Constitucional de España que, con una trayectoria brillante como catedrático de Derecho Constitucional, y jurista y autor de numerosas obras, nos ofrecerá "una mirada profunda y cercana sobre cómo la justicia y la Constitución sostienen nuestra democracia", destaca el Ateneo de Jerez en un comunicado.

El Ateneo de Jerez ofrece, con esta conferencia - debate una "oportunidad única para reflexionar, aprender y debatir sobre los fundamentos que mantienen vivo nuestro Estado de derecho".

El acto será presentado por Ignacio García Rodríguez, ex diputado y ex vicepresidente del Parlamento de Andalucía por IU y columnista de Diario de Jerez.

Perfiil de Javier Pérez Royo

Javier Pérez Royo, Doctor en Derecho y Catedrático de Universidad.

Ha investigado sobre todas las materias relativas al Derecho Constitucional. Destacan como sus líneas de investigación principales las que versan sobre fuentes del derecho, justicia constitucional y reforma de la Constitución. Sus obras principales son Las Fuentes del Derecho, Tribunal Constitucional y División de Poderes, La Reforma de la Constitución y El modelo de financiación autonómica: análisis exclusivamente constitucional.

Es autor del manual de referencia Curso de Derecho Constitucional. Imparte docencia en la Universidad de Sevilla desde 1966 y ha impartido docencia, también, en la Universidad de Granada de 1975 a 1976.

Asimismo, ha sido responsable de los Proyectos de Investigación sobre «Amparo judicial/Amparo constitucional», «Justicia constitucional», «Constitución y Unión Europea», «La estructura del Estado tras veinte años de vigencia de la Constitución» y «Terrorismo, democracia y seguridad».

Utiliza en la investigación los idiomas inglés, alemán y francés.

Ha sido Rector de la Universidad de Sevilla y Presidente de la Conferencia de Rectores de España entre 1988 y 1992 y Director del Departamento de Derecho Constitucional de la Facultad de Derecho de la Universidad de Sevilla hasta 2006.