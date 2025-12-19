Marchena Gómez analizó en la Academia San Dionisio de Jerez sobre los retos del turismo

El catedrático de Geografía y vicepresidente de la Academia Andaluza de Ciencias Económicas y del Territorio, Manuel Jesús Marchena Gómez, durante su intervención en la Real Academia De San Dionisio

La Real Academia de Ciencias, Artes y Letras de San Dionisio celebró el pasado jueves 18 una sesión interacadémica junto a la Academia Andaluza de Ciencias Económicas y del Territorio y la Academia de Ciencias Sociales y del Medioambiente de Andalucía, en una jornada de reflexión y análisis dedicada al turismo como uno de los grandes ejes económicos y territoriales de la comunidad autónoma.

La conferencia, titulada 'Tensiones y oportunidades en la geografía del turismo andaluz', fue impartida por Manuel Jesús Marchena Gómez, catedrático de Geografía y vicepresidente de la Academia Andaluza de Ciencias Económicas y del Territorio.

La sesión fue abierta por el presidente de la Real Academia San Dionisio, Juan Salido Freyre, quien destacó el carácter y el valor del encuentro interacadémico, subrayando que «todo un campo amplio del conocimiento y del saber se reúne hoy aquí», en una jornada que congrega a academias andaluzas de referencia.

En sus palabras de bienvenida, Salido Freyre dio la más cordial acogida a los representantes de las academias sevillanas participantes, a quienes recibió en "esta ciudad noble, culta y, por qué no, preñada de duendes flamencos", antes de presentar al conferenciante y el título de su intervención.

La presentación del ponente corrió a cargo del presidente de la Academia Andaluza de Ciencias Económicas y del Territorio, José Ignacio Castillo Manzano, quien puso de relieve la figura académica y profesional de Manuel Marchena como uno de los principales exponentes del equilibrio entre docencia, investigación y transferencia del conocimiento.

Castillo Manzano señaló que el profesor Marchena «ha destacado ampliamente en los tres pilares que deben definir a una buena universidad», resaltando su excelencia docente reconocida por la Universidad de Sevilla, su sólida trayectoria investigadora —con seis sexenios y más de medio centenar de publicaciones de alto impacto— y su singular aportación a la gestión pública y a la transformación urbana de la ciudad de Sevilla desde distintas responsabilidades institucionales.

En palabras del propio Castillo, se trata de una «rara avis» capaz de conjugar con solvencia el ámbito académico con la aplicación práctica del conocimiento al servicio de la sociedad.

"Abordar la turismofobia dersde una perspectiva pragmática y constructiva"

Desde el inicio de su conferencia, Manuel Marchena, dejó claro que no llegaba para regalar los oídos de nadie.

El ponente contextualizó su intervención en un marco territorial, social y económico marcado por las tensiones derivadas del fenómeno turístico, al que definió como un espacio de «encuentro entre ciudadanos residentes y ciudadanos no residentes», con implicaciones ecológicas, sociales y urbanas.

El ponente expresó su deseo de que la sesión tuviera una «polarización positiva», abordando críticamente fenómenos como la turismofobia, pero desde una perspectiva pragmática y constructiva. En este sentido, vinculó la reflexión académica con la candidatura de Jerez a Capital Cultural Europea 2031, señalando que dicha aspiración se apoya de manera decisiva en el patrimonio cultural, el flamenco, la cultura gitana, el vino y las fiestas tradicionales.

Marchena destacó de forma especial el papel del Marco de Jerez como primer territorio enológico de España por número de visitantes, con más de 425.000 visitas en 2024, una cifra que sitúa a Jerez por delante de otras denominaciones de origen de referencia nacional. Este liderazgo, afirmó, no siempre recibe el reconocimiento que merece y pone de manifiesto el enorme potencial del turismo enológico como motor económico y cultural.

Durante su intervención, el conferenciante defendió que el turismo andaluz constituye el segundo sostén económico de Andalucía, con una aportación cercana a los 100.000 millones de euros, solo por detrás de los servicios no turísticos.

En este contexto, subrayó que «no podemos demonizar de ninguna de las maneras el sector turístico», a pesar de su baja productividad estructural, ya que cumple una función social y económica esencial para amplias capas de la población.

Según explicó, el verdadero reto reside en mejorar la planificación, diversificar los destinos, aumentar la productividad, fomentar la sostenibilidad social, económica y ambiental, y reorientar las tensiones generadas por la concentración turística, el uso intensivo de recursos y la proliferación de viviendas con fines turísticos.

Marchena incidió asimismo en la resiliencia del modelo turístico andaluz, capaz de superar crisis profundas como la vivida durante la pandemia, y en la necesidad de comprender el turismo como «el consumo de los no residentes», un factor clave para evaluar su impacto real sobre los territorios.

En su análisis, puso de relieve la adaptación del sector a las plataformas digitales, la aviación de bajo coste y los cambios en los hábitos sociales, elementos que explican la fortaleza y competitividad del turismo andaluz en el contexto mediterráneo y europeo.

"Tres líneas de actuación para el futuro del turismo andaluz"

En la parte final de su intervención, el profesor Marchena subrayó tres grandes líneas de actuación imprescindibles para el futuro del turismo andaluz. En primer lugar, alertó sobre el elevado consumo de recursos ambientales asociado a la actividad turística, especialmente en lo relativo a las emisiones de dióxido de carbono derivadas de los desplazamientos, una cuestión que —según señaló— trasciende el ámbito local y exige respuestas coordinadas a escala europea.

Asimismo, insistió en la necesidad de combatir la banalización del turismo, no tanto desde una perspectiva sociológica, sino desde el punto de vista territorial y arquitectónico, advirtiendo del riesgo de pérdida de identidad provocado por una arquitectura turística de baja calidad y por procesos de intensificación mal regulados. Finalmente, destacó el carácter estratégico del agua en Andalucía, recordando que su gestión exige planificación y previsión ante escenarios de sequía y episodios climáticos extremos.

«El agua es un tema capital, no solo para la vida en general, sino para la vida turística en particular», concluyó antes de cerrar su exposición entre aplausos.

La sesión fue clausurada por el presidente de la Real Academia San Dionisio, Juan Salido Freyre, quien agradeció al conferenciante «tan brillante exposición, llena de contenido y consideraciones sumamente interesantes».

"El turismo es el segundo sostén económico de Andalucía"

En su intervención final, Salido Freyre resumió las principales ideas abordadas, señalando que el turismo andaluz es el segundo sostén económico de la comunidad y que, por tanto, «es un error demonizarlo», siendo necesario establecer criterios de planificación que permitan aumentar su productividad y reforzar su sostenibilidad social, económica y ambiental. Abogó por un turismo más diversificado y descentralizado, capaz de valorizar el patrimonio andaluz, modernizar los destinos e integrar la innovación, la inclusión y la accesibilidad como ejes fundamentales.

El presidente incidió igualmente en la necesidad de reorientar los conflictos y tensiones derivados del fuerte desarrollo turístico, mencionando la concentración en el litoral y las capitales históricas, la confusión entre dinámicas inmobiliarias y turísticas, la calidad del consumo de los no residentes, la proliferación de viviendas con fines turísticos y el uso intensivo de recursos naturales y patrimoniales.

En este sentido, concluyó que «es necesario trazar líneas de convergencia entre los ciudadanos residentes y los ciudadanos turistas», destacando que muchas de las ideas expuestas deberían ser tenidas en cuenta —cuando no implementadas— por los responsables municipales y autonómicos, antes de reiterar su agradecimiento al profesor Marchena por una conferencia «con contenido e ideas de gran valor para el presente y el futuro de Andalucía».

La sesión interacadémica se cerró como un espacio de reflexión rigurosa y de diálogo entre academias, reforzando el compromiso de la Real Academia San Dionisio con el análisis de los grandes retos contemporáneos desde una perspectiva cultural, científica y territorial, y contribuyendo al debate sobre el modelo turístico que Andalucía y Jerez necesitan para afrontar el futuro con equilibrio, sostenibilidad y cohesión social.