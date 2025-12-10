La curiosa relación de Jorge Martínez, líder de Ilegales, con Jerez de la Frontera

Jorge Martínez, líder de Ilegales, durante un concierto en el Real Jardín Botánico de Madrid.

Jorge Martínez, fundador y compositor de la mítica banda de rock and roll asturiana Ilegales, falleció este martes a los 70 años de edad tras una dura lucha contra el cáncer de páncreas.

La muerte de Jorge Ilegal (Avilés,1955) deja huérfano al punk rock en español de los últimos 40 años.

También deja atrás un sinfín de anécdotas y curiosidades propias de una figura "arrogante, macarra, deslenguada y visceral" pero que era venerada entre sus compañeros de profesión en la música y sus miles de seguidores en nuestro país y latinoamérica.

Antes de que Jorjón, como también era conocido de forma cariñosa entre sus allegados, forjara su carácter en el mundillo del rocanrol patrio, vivió en Jerez de la Frontera una de esas experiencias que, hace unos años, te marcaban para toda la vida: el Servicio Militar Obligatorio.

Jorge Martínez: "Pasé mese agradables acuartelado en Jerez"

Como recordaba el propio Jorge en el año 2021 en el periódico digital Leonnoticias, "la mili era un mal necesario, pese a que tolerábamos de muy mala gana que se nos arrancase de nuestros trabajos, estudios y sobre todo de ese disfrute de los años jóvenes que tan fugazmente se diluían".

Martínez señaló entonces que, "a pesar de los meses vividos en un centro de instrucción de reclutas (Cerro Muriano), en el que se produjeron ocho muertes en dos meses, la mili fue un trámite tedioso, pero fácil para mí"

Y añade, "quizá tenía ventaja. Probablemente, haber pasado por internados y centros educativos para niños 'difíciles' me sirvió de preparación para asumir cualquier esfuerzo o situación extrema que pudiera presentarse".

"Mis meses acuartelado en Jerez de la Frontera fueron especialmente agradables", zanja.

Jorge Ilegal hablaba en esa entrevista de su paso por nuestra ciudad en el año 1976, fecha clave en su vida personal y laboral.

De Asturias fue primero a Cordóba, al centro de instrucción de reclutas en Cerro Muriano, principal base militar del Ejército de Tierra en Andalucía y sede de la Brigada de Infantería Mecanizada Guzmán el Bueno.

Jorge Martínez, vestido de recluta en sus años de mili

De allí fue destinado a Jerez de la Frontera con tres posibles emplazamientos militares, dos de Tierra y uno de Aire, aunque no sabemos donde desempeñó exactamente sus funciones por entonces.

Este último era el aeródromo de La Parra, en la que tenía su base desde 1962 el Ala 22 del Ejército de Tierra y con unidades desplegadas P3-Orion para la vigilancia marítima y la lucha antisubmarina.

Cerró sus puertas definitivamente el 30 de junio de 1993 tras el traslado de esta sede a la localidad sevillana de Morón.

En La Parra se calcula que prestaron servicio unos 15.000 jerezanos ya que era un destino muy solicitado entre los jóvenes de la localidad y vecinos de poblaciones limítrofres, por lo que es poco probable que Jorge estuviera de recluta con el uniforme azul.

Por su parte, el Ejercito de Tierra tenía dos cuarteles en Jerez a mediados de los años setenta. Por un lado, el acuartelamiento de Fernando Primo de Rivera, conocido popularmente como el de Tempul o de la calle de la Sangre, en la calle Taxdirt y que albergó, entre otros destacamentos, al Regimiento de Artilleria Antiaerea Nº 74 y el Cuartel General de la Brigada de Infantería Motorizada XXII.

Por otro lado, estaba el cuartel Nuestra Señora de la Cabeza conocido como el de la Asunción, ubicado en el paseo de las Delicias del popular barrio de la Asunción. Las instalaciones cerraron sus puertas un 30 de marzo de 1996.

El cantante asturiano aludió públicamente a sus meses de mili en Jerez durante un concierto de su proyecto llamado Jorge Ilegal & Los Magníficos que duró entre los años 2011 y 2014.

Fue en una actuación ofrecida en la sala La Comedia la noche del 24 de noviembre de 2012 con la gira 'El Guateque del Hombre Lobo'.

Con su habitual socarronería, el intéprete se digirió al escaso público presente en el bolo para aseverar que, "en mis tiempos de mili en Jerez en los setenta había más animación que ahora".

Tras el recital, en el que incluyó varios temas de Ilegales, no dudó en departir amigablemente con la concurrencia que lo demandaba.

Jorge Martínez, con una guitarra española tocando en el Puente de San Alejandro de El Puerto de Santa María. Probablemente, en un día de permiso durante su mili en Jerez

Trece años después, y con motivo del lanzamiento del disco "Joven y arrogante" el pasado 7 de marzo de 2025, Jorge decidió rescatar sus tiempos en la milicia con la publicación de unas fotografías como recluta en Cerro Muriano y Jerez en las que se identificaba como Joven y arrogante.

"La arrogancia debe ser imperturbable en cualquier rockero que se aprecie", insistía más de 40 años después, cuando publicó este último y póstumo trabajo.

Para el recuerdo quedarán los dos últimos conciertos que Ilegales ofrecieron en la provincia de Cádiz, el de Ubrique en septiembre de 2022 y el de este pasado verano en San José del Valle con temas como '¡Hola, mamoncete!', 'Problema sexual', 'Tiempos nuevos, tiempos salvajes' o 'Yo soy quien espía los juegos de los niños' ó 'Agotados de esperar el fin'.