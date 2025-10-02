Dani Rovira abrirá en Jerez la nueva temporada del Teatro Villamarta con el monólogo 'Vale la pena'

Dani Rovira será el encargado de abrir la Temporada 2025-26 del Teatro Villamarta este viernes 3 de octubre con el monólogo Vale la pena.

Un show para llorar de risa y viceversa en el que el actor sumerge al espectador en un viaje emocional donde demuestra que la risa y la tristeza no son opuestas. Entre carcajadas, anécdotas y reflexiones profundas pone el énfasis en que el dolor no significa rendirse, sino que se convierte en una oportunidad para crecer y seguir adelante.

Rovira regresa a sus raíces en el stand up comedy, utilizando únicamente un micrófono de diadema, un taburete y su inconfundible carisma. Una simplicidad escénica que le permite -según ha reconocido- disfrutar al máximo de su actuación. Vale la pena dignifica conceptos como la tristeza, el duelo o la pena sobre los que el actor malagueño reflexiona e incide en la importancia de hablar sobre sentimientos que a menudo se gestionan mal.

“La tristeza es una emoción que necesitamos abordar”

El espectáculo es, además, una ventana a su propia realidad. Tras haberse enfrentado a un diagnóstico de linfoma Hodgkin en marzo de 2020, Dani Rovira ha ido compartiendo sus experiencias en redes sociales, mostrando cómo esa lucha personal le ha permitido modificar sus prioridades. “Las piedras en el camino son lecciones que debemos aprender”, sostiene el actor.

Tras el éxito de ¿Quieres salir conmigo? y Odio, este regreso a los escenarios supone ofrecer una propuesta distanciada del humor convencional y adentrarse en territorios tan dolorosos como universales, reivindicando la importancia de abrazar todas las emociones, incluso las que se suelen rehuir.

Sobre la idea de que “la vida vale la pena, pero que en la vida la pena también vale”, el humorista relata sus vivencias con una autenticidad que resulta tan catártica como liberadora para el público, ofreciendo no sólo carcajadas, sino también un espejo en el que verse reflejados sus propios miedos y anhelos.

En Vale la pena la montaña rusa de sentimientos en el que el actor hace subir al público no impide que el humor sea el motor central del show. Un monólogo pensado para reírse, aunque hable de temas profundos.

El ganador del Premio Goya a Actor Revelación por Ocho apellidos vascos (2015) entiende que la risa no sólo entretiene, sino que sana, y por eso este espectáculo no se estanca en la melancolía