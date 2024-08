David Lynch padece una enfermedad que le impide salir de casa para dirigir

Londres/El cineasta David Lynch, director de largometrajes como Mulholland Drive y de la serie Twin Peaks, ha revelado en una entrevista que padece una enfermedad crónica que le impide salir de casa y, por lo tanto, dirigir películas en persona.

Según una información publicada este lunes por medios británicos a partir de la entrevista con la revista Sight & Sound, Lynch, de 78 años, sufre de enfisema pulmonar, un trastorno crónico por el que se obstruyen los pulmones y se dificulta la respiración.

"Tengo enfisema por haber fumado durante toda mi vida, así que estoy obligado a recluirme en casa, me guste o no", indicó, por el riesgo que supondría contagiarse de alguna enfermedad respiratoria, sobre todo covid, que es lo que más miedo le da, pero también "incluso un resfriado".

Por esa razón, el director de cine indicó que considera poco probable que pueda volver a dirigir, porque tendría que hacerlo en remoto, algo que no le gustaría demasiado, según sus palabras.

"Me gusta estar en medio del meollo y sacar ideas de allí", aseguró, después de confirmar su diagnóstico, uno de cuyos síntomas es que solo puede caminar distancias cortas hasta quedarse "sin oxígeno".

El enfisema, también conocido como enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), está causado principalmente por el tabaquismo, la contaminación atmosférica y la exposición a polvo y sustancias químicas en el trabajo.

La Organización Mundial de la Salud ha pronosticado que se convertirá en la tercera causa de muerte en el mundo de aquí a 2030. La enfermedad no tiene cura, pero su progresión puede ralentizarse con tratamiento.

El último proyecto en pantalla de Lynch fue Twin Peaks: El regreso, en 2017. Tuvo tan buena acogida que la cadena de la serie, Showtime, dijo que estaría encantada de hacer otra temporada.

El director, cuyo último largometraje fue Inland Empire, de 2006, dice que aún tiene "esperanzas" de que su guion de 2010 Antelope Don't Run No More llegue a la gran pantalla: "No sabemos qué nos deparará el futuro".

Un proyecto que a Lynch le ha costado sacar adelante es una animación llamada Snootworld, en la que empezó a trabajar hace dos décadas con Caroline Thompson (Pesadilla antes de Navidad, Eduardo Manostijeras).

"Hace poco, pensé que alguien podría estar interesado en ponerse tras esto, así que lo presenté a Netflix en los últimos meses, pero lo rechazaron", dijo. "Los cuentos de hadas antiguos se consideran esperpentos: al parecer, la gente no quiere verlos. Ahora el mundo es distinto, y es más fácil decir que no que decir que sí".