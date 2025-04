Pintor hecho y con derecho

Uno de los muchos problemas que se dan en el arte actual es que cualquiera puede ser considerado artista. Antes, para poder serlo había que demostrarlo y someterse a unas estrictas valoraciones de quienes eran expertos en la materia y sus opiniones, indiscutibles por estar muy bien asentadas en el verdadero desarrollo de lo artístico. Hoy, cualquiera se postula como supremo hacedor, se muestra en las redes y, de forma espuria, consigue ser seguido por pobres equivocados, engañados por mentiras informáticas sabiamente manipuladas. Sentirse artista no significa, ni mucho menos, revestirse de ello, vocear argumentos aprendidos o llevar a cabo naderías imposibles y sin fundamento; tampoco saber de arte es formular frases escogidas en recetarios para vagos, pontificar en foros de escasas luces, ni contar historias oídas a iluminados mentirosos. El arte es mucho más; es una entidad seria a la que se le debe el mayor de los respetos. A él se llega viéndolo, viviéndolo, sintiéndolo, amándolo y, claro está, respetándolo. Y hoy muchos ni lo ven, ni lo viven, ni lo sienten, ni lo aman y, por supuesto, no lo respetan. Por eso hay tantos autores y tan pocos artistas y, por lo mismo, existen tantos advenedizos que nunca han estado porque jamás han sido -o al revés- y, de buenas a primeras, osan ofrecer lo que no tienen. El artista verdadero y el creador sensato, siempre, conseguirá su momento y, si está impregnado de autenticidad y seriedad, tendrá el instante supremo para demostrar lo que es, sin ofrecer la menor duda.

El tiempo de Borja Cantos ha llegado. Ha sido artista consciente, trabajador nato en la soledad de su estudio, silente y constante obrero de la pintura a la búsqueda de su realidad como activo actuante en un proceso creativo que lo ha ido templando hasta llegar el día. Porque Borja Cantos es pintor pintor. No es osado hacedor de cuadros ni alguien que pretende argumentar lo que no sabe. Lleva toda su vida pintando, trabajando en silencio para dar forma plástica a una pasión desmedida y a un impulso que lo llevaba a no cejar en el intento. Tiene oficio, sabe cómo hacerlo evidente y posicionarlo en una realidad pictórica en la que cree. Sabe pintar y, por tanto, tiene los medios adecuados para acceder a cualquier estamento. Además, creo, que sabe lo que quiere; no se deja llevar por las alharacas extravagantes que tanto abundan en una profesión con muchas verdades de mentira, sino que se mantiene fiel a una realidad en la que cree y a la que da forma con contundencia, sabiduría y apertura de miras.

Obra de Borja Cantos.

La pintura de Borja Cantos es el testimonio claro de lo que se realiza con absoluta pasión. En su obra todo está sujeto a la suprema realidad del proceso creativo; ese es su dominio natural, el ejercicio sistemático de búsqueda; pintar, pintar y pintar para conseguir esa dimensión definidora que materializa la verdad de un arte en abierto desarrollo. En su trabajo no hay disquisiciones intelectuales ni ideas elucubrantes que escondan truculencias de mentirosos activos. En su trabajo hay pintura sin más; es decir, lo que el artista produce con satisfacción propia para que los espectadores asuman una realidad que él hace de verdad.

Es pintor de paisajes; unos paisajes conformados por una mirada cercana a las playas del entorno o un paisaje rescatado de horizontes lejanos que el artista acerca en un sabio juego de perspectivas emocionales. En ambos casos, su pintura se asienta en una realidad muy bien acondicionada artísticamente, sin desvaríos ni excesivos brindis innecesarios. Es pintura que atrapa la mirada y la convence por su rigor en el fondo y en la forma. Borja Cantos es pintor de gamas poderosas y gestos de sabio sentido plástico. Domina el color y sabe distribuirlo con solvencia, elegancia y dimensión artística. Es pintor de claridades, de azules y blancos perfectamente integrados, de orillas cercanas que acogen entrañables espacios con mínimos que trascienden en máximos.

Obra de Borja Cantos.

Estamos ante un pintor serio, que domina el difícil registro creativo, que desarrolla entusiastamente los parámetros adecuados del ejercicio pictórico y nos hace adentrarnos por un paisaje donde todo está bien medido y conformado para descubrir la verdad del auténtico artista.

Esta exposición descubre a un pintor que lo es porque su argumentario plástico es poderoso; porque tiene la estructura de un artista consciente, completo, sin desajustes y que llega a todos los estamentos; en definitiva, nos sitúa ente un artista artista, cuya obra es la que manifiesta la verdad indiscutible del arte por el arte. Borja Cantos es pintor con experiencia que abre las máximas y claras perspectivas y, sin duda, lo hace convenciendo.