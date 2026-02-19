Encuentro de asociaciones sociales jerezanas y maltesas para consolidar el hermanamiento

En la foto, de derecha a izquierda, María José García-Pelayo, alcaldesa de Jerez, Bryan Azzopardi, alcalde de Victoria y Gustavo Cordero, presidente del Ateneo de Jerez

Como preparación del acto institucional de hermanamiento que llevarán a cabo los Ayuntamientos de Jerez y Victoria, capital de la isla maltesa de Gozo, este sábado 21 de febrero, el Ateneo de Jerez organiza con el Consejo Regional de Gozo, dos encuentros de asociaciones sociales y culturales de Jerez y Malta dentro del proyecto europeo Culture PIE (Promoción de la Inclusión y la Equidad a través de la Cultura) que vienen desarrollando estas dos instituciones para promocionar, desde una perspectiva inclusiva, el hermanamiento de estas ciudades.

Debe recordarse que Jerez y Victoria son candidatas a la capitalidad europea de la cultura en 2031 por sus respectivos países por lo que ambas ciudades podrán compartir este título, una por España y otra por Malta.

El proyecto europeo que desarrolla el Ateneo de Jerez con este encuentro viene a apoyar de un modo único ambas candidaturas.

Es por este motivo que una delegación de 63 malteses, con el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Victoria a la cabeza y arropado por numerosas asociaciones sociales y culturales de la isla, llegará a Jerez este viernes 20 de febrero.

Esta delegación participará en el acto institucional de hermanamiento entre Jerez y Victoria y en un encuentro de asociaciones culturales y sociales de ambas ciudades con el que consolidar este hermanamiento.

Así, el viernes 20, de 9:30 a 11:30 horas, la alcaldesa de Jerez, el alcalde de Victoria, el Presidente del Ateneo de Jerez y un representante del Consejo Regional de Gozo, darán la bienvenida en el Alcázar de Jerez a la delegación de Gozo y a las numerosas asociaciones culturales y sociales de Jerez que `participarán en este encuentro.

Este acto será de entrada libre hasta completar aforo.

En este primer encuentro en el Alcázar, participarán asociaciones maltesas deportivas, de voluntariado social, musicales, de coro, Scout, de teatro y folklore, de patrimonio o deportivas.

De Jerez, además del propio Ateneo con su Camerata y sus secciones de Historia y Patrimonio y Teatro, participarán asociaciones como el Pequeño Orfeo, el centro de estudios Musicry, Siloé, el Hogar La Salle, Proyecto Hombre, Xerez Club Deportivo, Jerez Deportivo Futbol Club, Scout La Salle o el Coro del Teatro Villamarta.

Junto a este encuentro de presentación, este mismo viernes 20, a las 19:00 horas, se llevarán a cabo grupos de trabajo en el Ateneo de Jerez en los que se diseñarán propuestas futuras que generen sinergias entre estas asociaciones, jerezanas y gozitanas, que posibiliten que el hermanamiento que se suscribirá al día siguiente entre los Ayuntamientos de Jerez y Victoria abra puentes reales de trabajo futuro en el ámbito social y cultural entre ambas ciudades.

Este proyecto europeo es posible gracias al apoyo que el Ateneo de Jerez y el Consejo Regional de Gozo han tenido de los Ayuntamientos de Jerez, de Victoria y del propio Ministerio de Cultura de Malta, todos comprometidos con la cultura y el desarrollo social de sus ciudades.