El tenor Enrique Viana rescata, con ironía y parodia, cuplés olvidados este viernes 25 en el Villamarta

El tenor Enrique Viana rescata, con ironía y parodia, cuplés olvidados en su espectáculo Un 'cortao' en el cielo… que podrá verse en el Teatro Villamarta el viernes 25 de abril, acompañado al piano por Ramón Grau. En principio, el cantante iba a estrenar -junto a la soprano Ruth Iniesta- el montaje Cuenta tú, que yo canto. Sin embargo, por problemas ajenos al coliseo jerezano, la soprano no podrá participar en esta propuesta. De ahí que, de cara a mantener la oferta lírica de la temporada, Enrique Viana ponga en escena un espectáculo diferente al inicialmente programado.

En Un “cortao” en el cielo…, Enrique Viana encarna a los fantasmas de dos divas de la ópera que han estado un año en el 'pulgatorio' esperando a que el pulgar decidiera si debían estar en el cielo o en el infierno. Y se encuentran con que aquella sincera amistad que mantuvieron en vida se ha visto ahora recompensada con su presencia en el cielo. Sin embargo, desde este ámbito celestial, ninguna entiende el porqué de esa condena al aburrimiento, ya que son las únicas huéspedes del edén. En un cielo vacío estas divas no se contienen y las heroínas de la gran carrera artística de cada una salen a la palestra en la boca de su gran amiga, testigo de los éxitos en vida de su compañera.

Así las cosas, el propósito es llegar al cielo, donde la actividad, el regocijo y el aforo completo está grantizado. Todo ello engarzado con ironía, parodia, sarcasmo y músicas de nuestro género frívolo. Cuplés y canciones se entrecuzan en este Un “cortao” en el cielo… donde, según el tenor, “la risa está asegurada”.

Estas divas de Enrique Viana constituyen la segunda parte de lo que en su día el cantante llamó Un café en el purgatorio, donde el destino se situaba en el cielo. Ahora, el particular monólogo musical del tenor fija la parada final en el infierno y parece que continuará esta particular trama en un futuro hasta constituir toda una trilogía.

“Voy recuperando los cuplés que me parecen interesantes. No sabemos si son temas que gozaron en su tiempo de mucha popularidad o no, porque son muy antiguos, pero tengo la intuición de que casi todos ellos fueron célebres en algún momento”, ha comentado Enrique Viana.

El cantante ha lamentado el desconocimiento existente hacia un patrimonio “que tiene que ver con nosotros”. “Son nuestras raíces, nuetros ritmos, nuevos aires”, ha asegurado. Y se muestra convencido de la vigencia de la revista entre el público.“Es una pena que apenas se haga”, ha añadido.

A su juicio, “hay mucho talento en nuestro cuplé. No estamos hablando de un género sinfónico complejo, pero está hecho con muchas ideas y de forma muy inspirada”. Uno de sus principales atractivos es que “se basa siempre en la segunda intención; eso hace que el público se implique y disfrute mucho, a medida que va desvelando y comprendiendo ese segundo significado oculto”.