'Entre la maleza', nuevo single del cantante jerezano Dani Llamas

Dani Llamas vuelve a sorprendernos con una nueva pista de su próximo trabajo discográfico. En esta ocasión recibimos 'Entre la maleza', un corte hipnótico basado en un palo antiguo y casi en desuso: las marianas, transformado gracias a un espíritu de rock incombustible y a una letra combativa.

Porque el cantautor se ha propuesto revisionar el folclore andaluz desde una perspectiva tan actual como necesaria, y vaya si lo está consiguiendo. Y es que en su primer single -"Ya no siento los golpes"- se aliaba con The New Raemon para alumbrar unas seguiriyas barnizadas en rock, en el segundo, "La ley", hacía equipo con Sebastián Orellana (Dios Perro) para llevar las sevillanas allende los mares. Ahí es nada.

Este sencillo se presenta como el tercer adelanto y último del que será el sexto LP del artista jerezano, el esperado "A fuego", que se editará de la mano de Wild Punk Records, al igual que "La verdad", su aplaudido trabajo anterior. Por si fuera poco, en tan solo unos días podremos disfrutar del suculento videoclip de "Entre la maleza", que traducirá en imágenes toda la emoción y la potencia que destila esta nueva entrega.

Continúa el talentoso Dani Llamas dando buena cuenta de "A fuego", su próximo y esperadísimo disco. Y hoy lo hace con un corte de excepción, que lleva por título "Entre la maleza", y con el que el vuelve a presumir de ese espíritu de rock refractario que siempre lo ha caracterizado, hibridado en esta ocasión con un palo flamenco antiguo y casi en desuso: la mariana.

Estamos, pues, ante un ejercicio de mixtura tan sorprendente como soberbio, cuyo desarrollo nos sumerge en una atmósfera de misterio y tensión que, al mismo tiempo, se vuelve ilusionante gracias a sus pasajes luminosos. Todo ello complementado con una letra combativa y esperanzadora que es todo un himno "a la resistencia, a la dignidad y a la unión de la clase trabajadora en estos tiempos oscuros", según apunta el propio artista.

Recordemos que Dani Llamas sigue empeñado, para nuestro bien, en zarandear el árbol de sus raíces andaluzas en el disco que está por llegar, y del que "Entre la maleza" es su último adelanto. En este caso y como hemos mencionado, le ha tocado el turno a la mariana, un palo de origen incierto, al que la leyenda sitúa en unos cantes venidos de Hungría. Cantaores como Bernardo el de los Lobitos o José Menese lo recogieron en el siglo XX.

Pero también ha habido espacio para las seguiriyas, protagonistas del primer avance, al que Llamas bautizó como "Ya no siento los golpes" y que contaba con la inestimable colaboración de The New Raemon. Luego llegó "La ley", segundo aperitivo del futuro disco, y donde las sevillanas ejercían de hilo conductor, mientras que Sebastián Orellana, -también conocido como Dios Perro- aportaba el acento del otro lado del charco.