Escapada de Jerez a El Puerto por Amann & The Wayward Sons

Jerez/Los veinte minutos por carretera, o diez con el tren de Cercanías, que separan Jerez de la Frontera de El Puerto de Santa María se antojan una distancia asumible para escaparse hasta la sala Milwaukee y presenciar el concierto en directo de la banda de blues rock Amann & The Wayward Sons.

La formación bilbaína, formada en 2016, está liderada por el guitarrista Pablo Amann con Israel Santamaría a los teclados, Jon Ander Madina al bajo y Txema Arana a la batería. La actuación del cuarteto vasco está programada para este sábado 5 de abril en la sala portuense a partir de las 22:30 horas (Entradas: 15 euros anticipada y 20 euros en taquilla) y será la única que se produzca en la provincia de Cádiz en medio de una extensa gira con paradas en España, Reino Unido y Francia.

Y es que Amann & The Wayward Sons siguen girando con "Shake It Like Hell Tour 2025”en la que, además de promocionar su último trabajo discográfico 'When The Day Goes Slow', anticiparán un single titulado 'Too Good to Be True' como adelanto de su próximo álbum, el quinto de estudio y que verá la luz a principios del 2026 con motivo del décimo aniversario de la banda.

Too Good to Be True'

El nuevo single de los bilbaínos, destila la pureza del Blues Rock, comienza con un soberbio Riff de guitarra que pasa por el magnetismo del Gospel; una canción que expone el fin de sueño americano, extensible a otros rincones del planeta donde la polarización y la involución conviven en detrimento de aquellos que creían en un mundo mejor. Una situación que el estudio gráfico Comunicom ha plasmado magistralmente en la portada de este single que estará disponible en Plataformas digitales a partir del 18 de abril.

Desde The Borderline Music destacan que Amann & The Wayward Sons son "una de las bandas más solventes en directo dentro de nuestra escena nacional".

Recalarán por Andalucía con una doble cita el viernes 04 de abril en Lemon Rock de Granada, y el sábado 05 de abril en la Sala Milwaukee del Puerto de Santa María, Cádiz.