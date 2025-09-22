La Escuela Coral Villamarta abre las audiciones para la temporada 25/26

El tiempo
Detalle del cartel anunciador de las audiciones.
La Escuela Coral de Jerez retoma su actividad para la temporada 25/26, en la que tras las reestructuraciones correspondientes pasar a denominarse Escuela Coral Villamarta, y abre la convocatoria de audiciones para incorporarse al proyecto, tanto para el coro infantil (de 6 a 11 años) como el coro joven (de 12 a 30 años). La cita es este próximo fin de semana en el Auditorio Cajasol de Jerez.

La Escuela Coral nace hace tres temporadas a iniciativa de miembros de la junta directiva del Coro del Teatro Villamarta con el fin de acercar la cultura, la música y el canto coral a todos los jóvenes y niños de la ciudad, independientemente de su situación geográfica o socioeconómica. Se trata de un proyecto altruista, social y cultural que ofrece herramientas a las nuevas generaciones para su crecimiento artístico y personal a través de la cultura; al ser un proyecto social sin ánimo de lucro, las plazas son limitadas.

Para esta nueva temporada, la dirección musical seguirá estando a cargo de Marta Benítez Férnandez, a su vez directora del coro titular del Teatro Villamarta. Además, esta temporada arranca con la novedad de la figura del subdirector musical, que estará a cargo de Hugo Domínguez.

Al igual que la pasada temporada, los ensayos semanales tendrán lugar los sábados por la mañana en el auditorio de Cajasol, y la Escuela Coral Villamarta agradece a la Fundación Cajasol toda su ayuda en el desarrollo del proyecto.

