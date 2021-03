Este martes, 23 de marzo, a partir de las 19,30 horas, se celebrará de forma telemática, a través de la web de la Academia San Dionisio, http://www.academiasandionisio.com, una conferencia del profesor Rafael Comino Delgado, catedrático honorario de Obstetricia y Ginecología de la UCA y académico de número de la Real Academia de Medicina y Cirugía de Cádiz, que se titula 'La existencia de Dios según los científicos', y cuyo siguiente resumen facilita el propio conferenciante. La presentación del invitado estará a cargo del presidente de la Academia, Joaquín Ortiz Tardío.

La relación entre Religión y Ciencia ha sido motivo de estudio y debate desde tiempos remotos, participando científicos, filósofos, teólogos, etc. Impulsada por la Iglesia Católica, el 10 de enero de 2012 se constituyó la 'Fundación Ciencia y Fe' - STOQ (Science, Theology and the Ontological Quest) patrocinada por el Consejo Pontificio de la Cultura, cuyo objetivo es la promoción del diálogo entre la Iglesia y el mundo de la Ciencia.

Pero la realidad es que siempre ha habido discusión entre los científicos de verdad, sobre la existencia de Dios. Y generalmente los grandes científicos suelen ser personas muy inteligentes, con grandes conocimientos y capacidades, con gran capacidad de razonamiento, por lo que su opinión sobre este tema debe tenerse en cuenta.

Sobre la religiosidad de los científicos se ha escrito mucho, y cada uno lo ha hecho según su interés y así mismo lo interpreta. Es evidente que la existencia de Dios no se puede probar de forma física, material, pero tampoco se puede probar que no existe. Y siendo objetivos hemos de reconocer que los humanos tenemos una inteligencia muy limitada, finita, y Dios es infinito, por tanto, nos resultará imposible entenderlo sólo mediante la razón. Se han hecho varias encuestas sobre las creencias religiosas de los científicos, pero las más recientes y que nos parecen más serias sonlas llevadas a cabo por el Departamento de Sociología de la Universidad de Rice (Houston), dirigidas por la Dra. Elaine Ecklund, que concluyen lo siguiente:

-Más de la mitad de los encuestados se autocalificaron como creyentes.

-En 2009 solo el 17 % de los grandes científicos de los Estados Unidos se declararon ateos.

Hay multitud de testimonios de grandes científicos, casi todos premios Nobel, que se declaran creyentes, y muchos menos se declaran ateos.

Tras revisar el tema concluimos que:

1) Ateos, realmente ateos, hay muy pocos, pues muchos agnósticos dicen que son ateos, pero no lo son.

2) Negar la existencia de Dios sin haber demostrado que Dios no existe, me parece poco lógico.

3) No podemos demostrar la existencia de Dios de forma rotunda, física, porque nuestra inteligencia es muy limitada y Dios es infinito, pero tampoco podemos demostrar rotundamente que no existe, y todo lo que no se ha demostrado que no existe puede existir.

4) Los datos más recientes y fiables demuestran que bastante más de la mitad de los científicos, especialmente los grandes científicos, son creyentes, y la inmensa mayoría no son ateos.