“La experiencia del Tío Pepe Festival me parece brutal”

–¿Qué le parece actuar en un lugar tan especial como son las bodegas González Byass y su Tío Pepe Festival?

–Pues me parece una experiencia brutal, para disfrutar con los cinco sentidos porque es un festival que tiene mucho que ver con la gastronomía, con el tema enoturístico, y muy rico. La suerte está en poder estar ahí, visitar las bodegas, degustar el vino de Jerez, su gastronomía, con sus grandes chefs. Va a ser una experiencia inolvidable entre olores, música, sabores... Por eso, con los cinco sentidos.

–¿Adaptará su espectáculo al espacio?

–En principio no. Estoy hablando con producción y se cambiarán algunos temas, pero llevaremos un espectáculo muy parecido al que estoy presentando que se llama ‘De amor y dolor’ por España y Latinoamérica. Y bueno, es un concierto divertido, en el que la gente interactúa mucho y canto muchas canciones del disco nuevo, ‘De amor y dolor’, y luego claro que paso por el recordatorio de grandes éxitos que han sido conocidos acá desde el año 2000.

–Además, estará acompañado por Marta Sánchez.

–Sí, qué alegría. Tocamos pocas veces, entre comillas, porque si las cuentas al año serán unas 20, pero tocar con ella es una maravilla. Es una gran artista, que llena mucho el escenario, la gente la admira, yo la admiro, tiene una gran voz, y al final yo creo que hay mucha magia cuando estamos juntos en el escenario y la gente lo disfruta. Son canciones que hoy día, tanto ‘Colgando en tus manos’ como la que sacamos el año pasado, ‘Te sigo pensando’, ya pertenecen al público, la hicieron suya. Desde el escenario veo cómo los chicos se la cantan a las chicas o la bailan y eso significa que esas composiciones que hemos realizado las han hecho suyas.

–¿Habrá sorpresas?

–Me las reservo (ríe).

–¿Por qué ‘De amor y dolor’? Son sentimientos que se parecen bastante.

–Sí, amar duele. Creo que ahí lo estoy diciendo todo, aunque el amor sea bonito. El amor a tus hijos, que es lo más bonito, a tu pareja. Si mis hijos enferman a mí me duele, es decir, es brutal. Y me dije, pues me viene como anillo al dedo, primero pensando que soy padre, y luego le hice una canción a mis niños en este disco que se llama ‘Vivo y muero por ti’, y creo que todos los padres nos podemos identificar con ese tema. Nunca me imaginé que en segundos de conocer a esa personita, apenas sale del vientre de su madre, ya dije Dios, es que doy la vida por esta persona sin pensarlo. Es un amor espectacular. Entonces por eso se llama ‘De amor y dolor’ porque el amor duele, pero bienvenido ese sentimiento porque sin amor no hay vida, y ese es el motor de la vida.

–Amor y dolor cargados de nuevos ritmos, más urbanos. ¿Le apetecía cambiar?

–¡Claro! Llevaba tiempo engañando a la discográfica porque yo bailo mucho en el escenario, y ya estaba convirtiendo canciones mías como en remixes y me pregunté por qué. Canciones como ‘Amarte bien’, que son bonitas en pop latino y fueron muy bien, pero yo la quería bailar, darle la vuelta. Así que llamé a Juan Magán en 2010 e hice una versión urbana, y los números fueron extraordinarios. Luego hice ‘En el buzón de tu corazón’ con un dj de 18 años que se llama Dani Romero, luego ‘Me pones tierno’ con Rasel, también otra canción urbana... y así he hecho unas cuantas. Y también, de Andalucía, con Sergio Contreras, un tema que hicimos que se llama ‘Ay, mami’ que me parece un gran compositor y músico. Así que empecé a hacer muchas canciones urbanas en 2010, lo que pasa que la discográfica me dijo que ese tipo de música no suena bien en radio, que mejor siguiera con mi pop latino. Pero yo le dije que hiciéramos dos versiones o lanzamos una en radio, probamos con ésta... y al final, les fui engañando, les fui engañando, y conseguí hacer el disco de música urbana, bastante bailable que tiene unos números que son una locura, con más de 470 millones de visitas. Y me dije ¿qué? ¿Tanta gente escuchando esto? Es brutal. La verdad es que es una alegría, la discográfica se sorprendió muchísimo y me apoyó totalmente. También he venido haciendo singles, tema tras tema, que es más difícil que hacer un disco, en el que tienes fecha. Pero en cambio, una canción... tengo tiempo, las voy cambiando, y no es que dude, sino que las mejoro. En el disco queda como quedó, pero en singles salen como quieres y es una manera de trabajar diferente pero muy buena: si les gusta bien y si no, cambiamos de tema. La música va muy rápido y nosotros tenemos que acoplarnos a lo que va pasando.

–Lleva desde los 13 años en la música. ¿Está satisfecho con todo el camino recorrido?

–Sí, totalmente, no me arrepiento de nada. Estoy feliz, encantado y muy agradecido porque soy de los pocos sobrevivientes desde hace muchos años. Llevo 32 en la industria musical, que son muchos, y aquí estoy, con un montón de amigos que ya no están y que están haciendo otras cosas. Así que, qué bendición que yo siga aquí, y el día que la gente no quiera que siga aquí, seguiré componiendo y haciendo producciones, que es con lo que más disfruto en mi carrera.

–¿Qué tiene a la vista?

–No sé si este año sacaré otro single, o un disco sorpresa, un acústico... Y después de esta gira de verano en España, nos iremos a Latinoamérica y algunas ciudades de EEUU.

–¿Cómo lleva vivir lejos de su país, Venezuela?

–Es complicado. Creo que Venezuela es un país muy rico, millonario, y me da pena que estemos pasando por lo que estamos pasando. Los venezolanos no se lo merecen. Hace algún tiempo comparé Venezuela con Dubái, que es un desierto, pero en Venezuela seguimos teniendo minas de oro y petróleo, somos el número uno. Creo que ha sido el cáncer para Venezuela, es tan rico en minerales que la gente no trabaja. Y lamentablemente es así. Pero tengo esperanza y en este disco compuse la canción ‘Vamos a la calle’ y no me arrepiento de haber estado en Cúcuta, en el concierto benéfico, para abrir el canal humanitario. Venezuela necesita mucha ayuda, las cosas prioritarias de la vida, medicina, alimentos... Y no hay que perder la fe ni la esperanza, que nació para no morir y tenemos que seguir, porque es ahora o nunca. El presidente interino Juan Guaidó lo está haciendo muy bien, quiere recuperar la democracia y nosotros tenemos que seguir luchando, saliendo a la calle, así sea con penas, con incertidumbre, con lágrimas o con cicatrices para buscar esa libertad que tanto necesita Venezuela. Juntos tenemos que construir puentes y romper esos muros comunistas de un régimen totalitario que ha pervertido completamente la política en Venezuela. Es ridícula la dictadura que hay allí.

–¿Qué espera del público de Jerez, aunque viene gente de todo el país a este Festival?

–Pues que disfruten, y los que nos quieran echar una mano con una medicina para Venezuela, pues ahí estaremos, que se metan en las redes sociales y que busquen la ONG ‘Una medicina para Venezuela’, con la que colaboro, y con la que ya hemos enviado 50 toneladas de ayuda. E incluso si el día del concierto quieren colaborar con una medicina, pues ahí estaremos encantados de recibirlas y enviarlas a Venezuela, algo que les hace mucha falta.