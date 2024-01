La escultura que desnuda a la mujer

‘El ejercicio de la forma’, el conjunto de esculturas que gira sobre el proceso de la intimidad femenina de Rafael Navarro, ya se puede disfrutar en la sala ‘ArteaDiario’.

La muestra es el resultado de más de cuatro años de trabajo en los que Navarro ha desnudado en sus figuras los momentos más íntimos de la mujer. “Es una exposición que gira sobre el proceso de la intimidad femenina, en el momento en el que se va desnudando, el momento del baño, intento descubrir la propia belleza a través de los ropajes. Tiene mucha importancia el proceso escultórico de la creación de la obra, el modelado”, subraya el escultor sobre su obra.

El crítico de arte de Diario de Jerez, Bernardo Palomo, declara que Navarro “es un joven escultor, y eso es algo importante en un universo artístico donde la escultura está cada vez menos en uso. Es un artista que bebe de las fuentes clásicas para afrontar una realidad totalmente novedosa. Maneja los tiempos escultóricos con soltura, decisión y sapiencia. Rafael Navarro es un escultor en quien confiar porque sabe ejecutar los buenos planteamientos de una plástica abierta que él hace nueva cuando no tiene edad”.

Con Navarro vuelve la escultura a la sala de Diario de Jerez por la puerta grande e inaugurando el nuevo año. “Una exposición de esculturas siempre es algo tremendamente interesante. Después de 15 años es la segunda exposición de escultura aquí y estoy muy contento. Malali Bachiller me dijo un día: hay un chaval con la carrera recién terminada que me gustaría que vieras. Me llevó al estudio de Rafael y supe que lo que estaba viendo era merecedor de una exposición. Hoy es un momento importante para esta sala y para el arte de Jerez”, remarcó Palomo durante la inauguración.

La exposición en ‘ArteaDiario’ estará abierta al público hasta el 2 de febrero. El horario de visita es: lunes, miércoles, jueves y viernes, de 18 a 20 horas; martes de 11 a 13 horas.