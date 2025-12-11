Firma de libros de David Yuste y Olga Junquera en El Corte Inglés de Jerez

El escritor David Yuste estará presentando y firmando su libro 'Unas gotitas de felicidad' en la librería de El Corte Inglés de Jerez el viernes 12 a partir de las 10:00 de la mañana y lo hará con una dinámica más cercana y directa, charlando directamente con los clientes.

El libro trata sobre Vladimir, un inmigrante rumano que vive junto a su hijo en el barrio obrero de Ciudad 70, en Coslada, al que llegó en busca de un futuro mejor. Tras la crisis de 2008 la suerte no le sonríe y no logra encontrar un trabajo estable. Una mañana ve desde su ventana a una anciana cargando con gran esfuerzo unas bolsas de la compra, y decide bajar a echarle una mano. Así comienza su amistad con Felicidad, una mujer con un pasado triste pero llena de energía y optimismo que le cambiará la vida. Gracias a ella comenzará a salir de su precaria situación y, además, conocerá a un puñado de personas que, como él, luchan como pueden por salir adelante. Una novela que muestra cómo la generosidad y la voluntad de entendimiento a pesar de las diferencias pueden cambiar muchas vidas y crear vínculos inesperados e irrompibles.

Es una historia vibrante y optimista en la que la amistad, el amor y la colaboración entre vecinos llevan a sus protagonistas a superarse y a mejorar sus vidas.

El sábado 13 será el turno de Olga Junquera, que firmará ejemplares de su libro '20 días más cocinando con Pedro' en la librería de El Corte Inglés de Jerez.

La escritora Olga Junquera Muñoz vuelve a emocionar con una obra donde cada receta se convierte en un abrazo y cada día en una nueva forma de amar. Con un estilo cercano, cálido y profundamente humano, Junquera fusiona gastronomía y sentimiento en un viaje literario que invita a saborear la vida a través del amor y la memoria.