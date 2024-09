El gran espejo donde mirar

Llevamos unos días oyendo y leyendo que el CAC Málaga no pasa por su mejor momento toda vez que sus trabajadores se encuentran en unos estados de suma inquietud, sin saber muy bien a qué atenerse y con la incertidumbre de que la gestión llevada a cabo en estos años por la empresa Gestión Cultural S.L. llegue a su fin, al expirar el contrato que tenía con el municipio malagueño y sea el propio Ayuntamiento quien gestionara la actividad de uno de los centros de arte más activos, entusiastas e importantes de España. Además, se sabe que, en muy pocos días, el espacio que fue antiguo Mercado de Mayoristas de Málaga va a cerrar sus puertas por un tiempo no determinado. Hay que tener en cuenta que la gran significación que, ahora, tiene Málaga en el contexto general del arte -nacional e internacional - se debe a la institución de la Avenida de Alemania; el CAC Málaga , con Fernando Francés al frente desde el principio y hasta gran parte de su andadura, ha servido para que hasta la capital de la Costa del Sol llegasen las propuestas más trascendentes del arte contemporáneo y para que muchos de los grandes artistas extranjeros recalaran en Málaga. Fue el que sirvió de punto de inflexión para que otros espacios importante se instalasen en la ciudad - Museo Picasso, Museo Carmen Thyssem, Museo Ruso y Centro George Pompidou Málaga - y convirtieran a Málaga en uno de los principales destinos del turismo cultural de nuestro país. Lo que vaya a pasar está en el aire pero sería imperdonable que tanto como el CAC Málaga ha aportado al arte español contemporáneo se fuese a pique y no continuara con los máximos que ahora posee.

Obras de la Colección Carmen Riera.

El equipo de gobierno municipal que dirige Paco de la Torre, al que se le debe todo esto, ha sabido siempre actuar con mano firme, solvencia y gran sabiduría. Su trabajo por lo artístico es admirado por casi todos - yo diría que hasta envidiado - y me cuesta creer que una actividad como la llevada a cabo durante tantos años llegue a su fin de una manera poco digna. De todas maneras, los caminos políticos y económicos, como los de Dios, son inexcrutables y pueden presentar, en cualquier momento, espacios de difícil andadura o impedimentos que hagan cambiar el rumbo espectacular que, hasta este momento, han tenido. Esperemos para el bien del arte en general que todo tenga un buen desenlace.

Obras de la muestra NEIGHBOARS IV.

Como homenaje a todo lo que el CAC Málaga ha supuesto destaquemos las cinco exposiciones que, todavía, se encuentran en activo. Dos de ellas se pueden considerar como muestras permanentes: ‘Pasión II. Colección Carmen Riera” que, desde 2009, nos conduce por parte del legado que la coleccionista Carmen Buqueras cedió al Ayuntamiento con obras de artistas con mucha importancia en el concierto general del arte contemporáneo. Andy Warhol, Aniskn Kapoor, Jean Michel Basquiat, Gunter Förg, Olafur Eliason, Louise Bourgeois, Silvie Fleury, Miquel Barceló, Juan Muñoz, Cristina Iglesias, Susy Gómez, Chema Alvargonzález, Txomin Badiola, Juan Uslé, Susana Solano, entre otros. La segunda exposición semipermanente es ‘Neighbours IV’, formada por artistas, la mayoría emergentes, que han tenido algo que ver con el propio centro. Son artistas de aproximación que, todavía, enmarcados en una clara juventud, están pisando con mucha fuerza en el panorama artístico nacional. La muestra, cuarta entrega desde que Fernando Francés pusiera en marcha este claro apoyo a los artistas nuevos, sobre todo, andaluces, nos pone en sintonía con hacedores que, ya, son auténticas realidades de una plástica moderna en abierta expansión. Mari Ángeles Díaz Barbado, Ángeles Agrela, Tete Álvarez, Jesús Algovi, Ángel Alén, Simón Zábell, Eladio Aguilera, Norberto Gil, Gloria Martín, Ramón Davis Morales, José Miguel Pereñíguez o los hermanos Mp Rosado, por citar sólo algunos.

Obras de Matías Sánchez.

En cuanto a las otras exposiciones que actualmente están presentes, la primera y que ocupa el espacio principal, nos sitúa ante la obra de Matías Sánchez, el artista nacido en Alemania pero sevillano desde siempre, que nos conduce por su poderosa pintura de más de dos décadas. En ella nos encontramos esa visión tremendamente irónica de la realidad, que él posiciona con un expresionismo figurativo contundente - casi a lo art brut -, de poderosísima pincelada y aplastante gestualidad. La segunda muestra es la del pintor californiano Mario Ayala, de ascendencia malagueña; un pintor que realiza una obra muy curiosa con el mundo del motor como principal protagonista. Obras que retratan la parte posterior de distintos vehículos, desde furgonetas a coches fúnebres. En ellas se sitúan todo tipo de elementos sacados de una realidad urbana a la que él concede una especial dimensión artística. Por último, el Centro que, actualmente, dirige Helena Juncosa, ofrece la exposición audiovisual de la artista iraní Tala Madani. En ella nos muestra una realidad distinta del mundo femenino, con un carácter absolutamente diferente y con una clara dimensión social.

El CAC Málaga ha sido durante muchos años una referencia absoluta para el conocimiento del mejor arte contemporáneo. A él se ha acudido para tener constancia de lo mejor de la creación actual. Esperemos seguir teniéndolo como objetivo. Lo contrario sería una verdadera desgracia.