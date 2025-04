José Melero: "Estoy seguro que a mi tío Rodri le hubieran gustado muchas cosas”

Cuatro días después de estrenar ‘Quedan’, José Melero Daza aún no ha podido asimilar las infinidad de reacciones que ha suscitado esta película documental sobre la Semana Santa de Jerez, un trabajo que ha sido acogido gratamente por el mundo cofrade de la ciudad.

Pregunta.–¿Sorprendido por la respuesta a su película?

Respuesta.–La verdad es que sí, estoy superado porque desde el miércoles el móvil no para de sonar. Es la primera vez que me pasa algo así.

P.–Antes que nada, usted siempre ha estado vinculado a las cofradías....

R.–Sí, yo pertenezco a una familia, por parte materna, que siempre ha estado relacionada al mundo de las cofradías, sobre todo mi tío Rodri (Rodrigo Daza). Soy hermano del Prendimiento, de la Lanzada, y bueno, de pequeño recuerdo que mis padres me llevaban alCasino Jerezano y me han inculcado el respeto por la tradición cofrade.

R.–Ya luego, siendo un adolescente, comencé a sentir curiosidad por el mundo audiovisual y siempre he encontrado una estética muy cinematográfica en la Semana Santa.

P.–¿Y de dónde surge la idea de grabar un documental así?

R.–Si te digo la verdad, siempre he tenido esa idea en la mente. De hecho, en 1996 hice junto a algunos amigos (Woflar), un documental que se llamaba ‘La Pasión de Jerez’, editado en 1998 y donde se contaba la Semana Santa desde el punto de vista de personajes y tal. Pero realmente, quien hizo que me planteara la idea firmemente fue mi tío Rodri. Recuerdo que él, cuando ya estaba con su enfermedad avanzada, me comentó, ‘¿tú por qué no haces una película sobre la Semana Santa?’Cuando murió, con solo 59 años, me comprometí a mí mismo a hacer algo así.

El director jerezano a las puertas del azulejo de su Cristo de la Lanzada. / Manuel Aranda

P.–Porque en Jerez no se han hecho demasiados trabajos como el suyo sobre la Semana Santa a nivel audiovisual...

R.–La verdad es que no. Sé que en el año 1985, Equipo 3, que componían José Antonio Carmona, José Ramón de la Hera y Bernardo Collado, hicieron un documental muy bonito con una estructura epistolar, con un padre escribiéndole una carta a su hijo. Después ‘El manuscrito del Nazareno’ que fue una producción de Onda Jerez, y ahora la mía. Porque además, consideraba que la Semana Santa de Jerez había cambiado mucho y era necesario.

P.–¿Y cuándo comenzó a grabarlo todo?

R.–Comenzamos a grabarlo en 2016 con la idea de terminarlo en 2021, pero claro, llegó la pandemia y lo paralizó todo. De hecho, en 2022 lo retomamos, contraté a otro equipo de cámaras pero claro, llegó la lluvia. Al final, en 2023 hicimos una nueva inversión, con seis cámaras y lo fuimos perfilando.

P.–Porque la idea definitiva la tenía o ha ido moldeándola...

R.–Yo tenía varias ideas claves, y sabía cómo quería que terminara y empezara la película, pero claro, necesitaba un guión. Entonces, de una bonita equivocación con Andrés Cañadas, surgió una conexión que ha sido clave. Yo digo que él ha sido el sastre de esta película, porque ha cosido e hilado muchas escenas. Me ha asesorado en muchas cosas.

P.–¿Qué ha aprendido de esta experiencia?

R.–Sobre todo, saber moverme en las bullas (risas). He aprendido mucho, pero también me he dado cuenta de que las hermandades, cuando uno va con el respeto por delante, te facilitan el trabajo. Teníamos claro que por encima de todo, hay que respetar a toda esa gente que está haciendo estación penitencial, y en eso hemos sido muy rigurosos. Si pierdes un plano porque estás molestando, pues se pierde el plano, porque lo principal es quien hace estación de penitencia. Creo que eso ha sido muy importante, y las hermandades lo han captado, por eso a todas les quiero dar las gracias. Date cuenta que hemos tenido la suerte de poder grabar en el interior de San Miguel, que es algo muy complicado, y creo que a nivel de vídeo no lo había hecho nadie.

P.–Después de este extenuante trabajo, ¿le quedan ganas de ver Semana Santa?

R.–(Risas) Sí, siempre quedan (risas), pero me gustaría verla con mis hijos igual que mis padres hicieron conmigo cuando tenía su edad. Ahora mismo, después de este trabajo, necesito resetearme e intentar buscar una visión de la Semana Santa diferente a la que tengo ahora. Creo que he cerrado una etapa. De hecho, me han pedido hacer algunas cosas y las he rechazado todas, sólo me he comprometido con la Hermandad de la Lanzada porque es mi hermandad y quiero hacer una cosa, pero sólo eso.

P.–Volviendo al documental en sí, no debe ser fácil coordinar a un grupo de tanta gente en una Semana Santa....

R.–Bueno, yo tenía claro lo que quería de cada día, pero sí tengo que reconocer que hemos tenido una gran ayuda por parte de Miguel Perea. Él nos hacía los horarios para que cada cámara pudiese estar en el sitio donde queríamos, y la verdad es que lo ha clavado. Es un fenómeno. También es importante la creatividad de cada cámara. Conozco bien a todos ellos, y sí que he cuidado mucho quién tenía que hacer cada cosa.

P.–Auque a lo largo de los 90 minutos de duración hay muchos momentos impactantes, la presencia de la saeta de Jerez también es fundamental...

R.–Evidentemente, la saeta tenía que estar, porque es la banda sonora de nuestra Semana Santa. Ha costado encajarlas, porque había muchas y muy buenas, pero está muy representada. Además, la voz de Pepe Marín tiene mucha importancia.

P.–¿Le habría gustado este documental a su tío Rodri?

R.–Pues es una pregunta maravillosa, pero no lo sé. Mi tío era muy exigente y no sé qué hubiera pensado. Algunas cosas seguro que le hubieran gustado, aunque a lo mejor me hubiera dicho, ‘niño, tú te has puesto muy artista’ (risas). Lo que sí sé que a mi madre le ha gustado. Lo importante es que la raíz de todo ha sido él.

P.–Cuénteme para finalizar, ¿dónde y cuándo será la próxima proyección?

R.–En principio, este lunes 7 y el martes 8 se proyectará nuevamente, a partir de las 19.30 horas en el Teatro de Cajasol con entrada libre. Pero ante la demanda, estamos hablando con un cine de Jerez para, a través de la Unión de Hermandades, poder emitir más proyecciones, ya que hay mucha gente que la quiere ver.