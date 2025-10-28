Ni Halloween ni Día de Todos los Santos, punk rock en El Puerto para revivir a los muertos

Víctor Torpedo and The Pop Kids son un cuarteto portugués de punk, rock y new wave.

Ni para celebrar Halloween ni para honrar el Día de todos los Santos. Lo que ha preparado el colectivo RAS para este próximo sábado día 1 de noviembre en El Puerto de Santa María es otro desmadre musical a base de punk, rock y new wave que promete convertirse "en un cocktail lisérgico capaz de poner en pie a todo un cementerio".

Para ello, ha configurado un tentador cartel con tres bandas de distinto pelaje capaz de revivir a los muertos, precisamente en, para algunos, 'El Muerto de Santa María'.

El revitalizante programa festivo estará formado por los portugueses Víctor Torpedo & The Pop Kids, The Covids desde Países Bajos y los chiclaneros Si te sumba el oído te escuchan con láser la NASA.

Además, el pinchadiscos Matarife estará a los platos "con una selección de coplillas frenéticas, sudorosas y explosivas para bailar hasta la tumba", advierten desde Rock Action Sur.

Víctor Torpedo & The Pop Kids (Portugal)

Victor Torpedo es un polifácetico músico y artista visual de Coímbra con más de tres décadas de trayectoria. Como guitarrista, ha fundado y formado parte de varias bandas de punk y rock and roll luso como Tédio Boys, 77, Tiguana Bibles y es miembro en la actualidad de The Parkinsons.

En el año 2023, Torpedo lanzó 12 álbumes, uno por mes, todos recopilados actualmente en una caja de lujo de Lux Records. También publicó un libro de fotografías de una gira de Tédio Boys por Estados Unidos y realizó una exposición con extractos de dicho libro.

Como amante incansable de la música, no entiende la inmovilidad, y tras algunos álbumes en solitario, decidió empezar a crear álbumes con su nueva banda.

The Pop Kids se formó originalmente para ser la formación telonera de Victor en directo, pero ahora forman parte de sus creaciones de estudio.

Victor Torpedo and The Pop Kids está compuesto por el propio Victor Torpedo a la guitarra y voz, Miguel Benedito a la batería, Pedro Antunes al bajo y Filipe Fidalgo al saxofón.

En mayo de 2025 editaron su primer álbum, Fuck The World, lanzado con Lux Records y dos singles de adelanto: Society y friends y, además, con una estupenda versión de Eisbar de la banda suiza Grauzone.

Desde la prensa especializada portuguesa destacan que "sus conciertos son explosivos y enérgicos, sumergiendo al público en la energía del rock and roll".

The Covids son una banda de punk rock procedente de Amsterdam

The Covids (Países Bajos)

The Covids son un cuarteto procedente de Ámsterdam fomados durante el confinamiento provocado por el conocido virus en 2020.

Tienen claras reminiscencias al punk inglés de 1977 con bandas como Buzzcocks, The Damned, UK Subs, Vibratos o Wipers en su punto de mira. Manejan un sonido enérgico, melódico y adictivo.

Lanzaron su álbum debut "Bust To Bits" en 2022 con Wap Shoo Wap Records, "once temas enérgicos, crudos y melódicos que son extremadamente contagiosos", avisaban desde la discográfica.

En 2024 presentaron un nuevo single “Banned From The USA" con una curiosa historia: Viajaron a Estados Unidos para su primera gira norteamericana pero un error con el visado de dos miembros de la banda, provocaron su revocación y la posterior prohibición de entrada al país. El tour se canceló.

Ahora llegan a nuestro país tras publicar en septiembre de 2025 su segundo larga duración, 'Pay no mind', con la misma disquera.

La gira de presentación de este trabajo incluye a nuestro país, con la parada en la portuense sala Milwaukke, así como citas en Bélgica, Francia, Alemania, Suiza e Inglaterra.

Si te sumba el oído te escuchan con láser la NASA (Chiclana)

Hay frases míticas escritas en las paredes de las ciudades que han pasado a la posteridad como ‘Emosido Engañado‘ y los ‘Vanpiro Esiten'. Pues bien, de otra pintada no menos legendaria, ha tomado un dúo de Chiclana la referencia para bautizar a su nueva formación: Si te sumba el oído te escuchan con láser la NASA.

La pareja artística formada por Tanín Izquierdo y Francisco Javier Sánchez (Búho), compañeros en El Lobo en tu puerta, eligieron esta fabulosa máxima divulgada con spray en su pueblo en los años 90.

Y así han dado forma a su nueva aventura musical.

Si te sumba el oído te escuchan con láser la NASA ya ha plasmado sus inquietudes, cercanas al punk rock, con su lp homónimo de debut grabado en el estudio portuense de Grabaciones Sumergidas por el técnico Juan Antonio Mateos y publicado a principios de año.

Siete cortes atronadores del que destacaremos secta andrópeda y cumbia masónica.

Víctor Torpedo & The Pop Kids, The Covids y Si te sumba el oído te escuchan con láser la NASA en El Puerto

Hora y día: sábado 1 de noviembre a partir de las 17:30 horas

Lugar: Sala Milwaukee de El Puerto de Santa María (Av. de la Bajamar, 10)

Precio de las entradas: 20 euros con una consumición de 3,5 euros incluida. Se pueden reservar en el siguiente enlace.