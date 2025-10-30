Deep Purple ofrecerá un concierto en Jerez en 2026

La historia del rock no podría escribirse sin su legado. Con más de 100 millones de discos vendidos y décadas llenando recintos en todo el mundo, la realeza del rock estrena el esperado cartel de Tío Pepe Festival 2026. Deep Purple desembarcará la noche del 10 de julio en las bodegas de Jerez para encender la chispa de una nueva cita en Veranea en la Bodega, a vivir con todos los sentidos.

Las entradas para la primera fecha confirmada de la XII edición saldrán este viernes, 31 de octubre, a la venta en www.veraneaenlabodega.com. No existen suficientes adjetivos para reconocer la contribución que Deep Purple ha hecho a la historia del rock. No es de extrañar que la emisora británica Planet Rock los nombrara como la “5ª banda más influyente de todos los tiempos”. En 2008 recibieron el Legend Award en los World Music Awards y, en 2016, fueron incorporados al Rock and Roll Hall of Fame.

Deep Purple son, sin duda, auténtica realeza del rock. Con una trayectoria que abarca siete décadas, la banda ha sido fundamental en la creación y evolución del hard rock, explorando nuevos territorios sonoros sin perder su identidad y conquistando generación tras generación de seguidores. La legendaria formación MKII —Ian Gillan, Roger Glover, Ian Paice, Jon Lord y Ritchie Blackmore— fue responsable de álbumes que marcaron una era, como Machine Head o el monumental Made in Japan, considerado uno de los discos en directo más influyentes de todos los tiempos. Desde su fundación en 1968, Deep Purple no ha dejado de trabajar: giras interminables, discos número uno y una dedicación incansable al directo, su hábitat natural. Su capacidad para mantenerse vigentes es una rareza en el panorama musical, fruto de su talento, energía y una conexión con el público que trasciende generaciones.

En los últimos años, la banda ha mantenido su creatividad intacta. Su álbum Whoosh! (2020) —producido por el legendario Bob Ezrin (KISS, Pink Floyd, Alice Cooper)— consolidó una trilogía brillante junto a NOW What?! (2013) e inFinite (2017). Durante la pandemia, sorprendieron con Turning To Crime (2021), un homenaje a sus raíces a través de una colección de versiones grabadas desde casa. Tras la salida del guitarrista Steve Morse en 2022, el virtuoso Simon McBride se unió al grupo, aportando una nueva energía a los escenarios y revitalizando su sonido. En 2024, Deep Purple volvió a trabajar con Ezrin en su nuevo álbum, =1, un trabajo que evoca el espíritu clásico de la banda sin recurrir a la nostalgia. Su título simboliza una poderosa idea: en un mundo cada vez más complejo, todo se reduce a una esencia unificada — todo es uno.

Ahora, en 2025, Ian Gillan, Roger Glover, Ian Paice, Don Airey y Simon McBride emprenden una nueva gira mundial que los traerá de vuelta a España este verano, en una serie de conciertos que prometen ser inolvidables. Una oportunidad única para vivir en directo la fuerza, la historia y el sonido inconfundible de una de las bandas más influyentes de todos los tiempos. Tío Pepe Festival 2026 comienza con una reverencia a la historia viva del rock. El de la banda británica en Jerez de la Frontera será uno de sus tres únicos conciertos en España.