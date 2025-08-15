La exposición 'Fuego' de Fernando García Durán y Tuty Márquez abrirá en Jerez hasta el 6 de septiembre

Tuty Márquez enseña una de las piezas al delegado de Cultura, Francisco Zurita, en presencia de Fernando García Durán en el Museo Arqueológico de Jerez

La Sala Julián Cuadra del Museo Arqueológico de Jerez acoge la exposición de cerámica ‘Fuego’, de los artistas Fernando García Durán y Tuty Márquez.

Ambos artistas exponen juntos en el Museo Arqueológico desde el año 1997, demostrando su pasión por la cerámica y la investigación con materiales y colores naturales.

En esta ocasión, la exposición ‘Fuego’ reúne un total de 27 piezas, y abre sus puertas con la vocación de volver a reunir a un numeroso público como en ocasiones anteriores.

A la inauguración ha asistido el delegado de Cultura, Francisco Zurita.

Fernando García Durán destaca que “llevamos exponiendo en el Museo Arqueológico desde el año 97, solo interrumpimos los años en los que estuvo el museo cerrado. Fue una idea de Rosa Otero, que fue nuestra profesora y gracias a Rosalía González, la anterior directora, hemos expuesto todos estos años en el Museo”.

Tuty Márquez explica respecto a su obra que “este año he estado investigando en las tierras sobre todo de la Cartuja, para hacer un técnica muy antigua que se llama engobe, y las he estado coloreando con óxidos metálicos y pigmentos. Traigo las dos técnicas, la del esmalte y la del engobe, y ha sido muy bonito, voy a intentar seguir investigando”.

Ambos artistas recurren a esmaltes de fabricación propia. Fernando García Durán aporta a esta exposición piezas realizadas con torno de alfarero, y las de Tuty Márquez están modeladas a mano.

La Sala Julián Cuadra ofrece la mejor oportunidad de visitar la exposición y conocer todos los detalles sobre las obras participantes con sus autores, que destacan que “el público siempre nos ha tratado muy bien, nos han acogido muy bien y todos los años vienen muchas personas. Nos sentimos profetas en nuestra tierra”.

Horario de la exposición 'Fuego' en el Museo Arqueológico de Jerez

La muestra podrá visitarse hasta el 6 de septiembre, de martes a sábado, en horario de 9 a 14 horas

La Delegación de Cultura invita a la ciudadanía a disfrutar de esta exposición, instalada en un espacio tan importante como es el Museo Arqueológico, dentro de una programación estival con la que Jerez continúa sumando compromiso con la candidatura Jerez 2031 Capital Europea de la Cultura.