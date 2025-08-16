Las imágenes del concierto de Rancapino Chico en Tío Pepe Festival en Jerez

El cantaor chiclanero presentó 'Hijo del Cante', primer volumen de una completa compilación flamenca que incorpora joyas de todos los tiempos y composiciones propias con las que hacer vibrar, recordar y emocionar al público.
Con Paco León y Antonio Higuero a las guitarras, Rubén Amador al piano y Edu Gómez y Nain Real a las palmas, Rancapino Chico cantó martinetes, zambras, bamberas, tarantos, bulerías, tientos, tangos y fandangos de Huelva.
1/16Las imágenes del concierto de Rancapino Chico en Tío Pepe Festival en Jerez/Adrián Fatou
