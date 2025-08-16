Las imágenes del concierto de Rancapino Chico en Tío Pepe Festival en Jerez
Las imágenes del concierto de Rancapino Chico en Tío Pepe Festival en Jerez / Adrián Fatou

Las imágenes del concierto de Rancapino Chico en Tío Pepe Festival en Jerez

El cantaor chiclanero interpretó 'Hijo del cante', el primer volumen de una completa compilación flamenca.

Con este recital se puso fin al ciclo Solera y Compás de Veranea en la Bodega 2025 celebrado en el Patio de la Tonelería de González Byass.

María José Llergo en Jerez: "Me cuesta muchísimo cantarle al amor romántico"

Jerez, 16 de agosto 2025 - 11:15

El cantaor chiclanero presentó 'Hijo del Cante', primer volumen de una completa compilación flamenca que incorpora joyas de todos los tiempos y composiciones propias con las que hacer vibrar, recordar y emocionar al público.

Con Paco León y Antonio Higuero a las guitarras, Rubén Amador al piano y Edu Gómez y Nain Real a las palmas, Rancapino Chico cantó martinetes, zambras, bamberas, tarantos, bulerías, tientos, tangos y fandangos de Huelva.

Las imágenes del concierto de Rancapino Chico en Tío Pepe Festival en Jerez
1/16 Las imágenes del concierto de Rancapino Chico en Tío Pepe Festival en Jerez / Adrián Fatou
Las imágenes del concierto de Rancapino Chico en Tío Pepe Festival en Jerez
2/16 Las imágenes del concierto de Rancapino Chico en Tío Pepe Festival en Jerez / Adrián Fatou
Las imágenes del concierto de Rancapino Chico en Tío Pepe Festival en Jerez
3/16 Las imágenes del concierto de Rancapino Chico en Tío Pepe Festival en Jerez / Adrián Fatou
Las imágenes del concierto de Rancapino Chico en Tío Pepe Festival en Jerez
4/16 Las imágenes del concierto de Rancapino Chico en Tío Pepe Festival en Jerez / Adrián Fatou
Las imágenes del concierto de Rancapino Chico en Tío Pepe Festival en Jerez
5/16 Las imágenes del concierto de Rancapino Chico en Tío Pepe Festival en Jerez / Adrián Fatou
Las imágenes del concierto de Rancapino Chico en Tío Pepe Festival en Jerez
6/16 Las imágenes del concierto de Rancapino Chico en Tío Pepe Festival en Jerez / Adrián Fatou
Las imágenes del concierto de Rancapino Chico en Tío Pepe Festival en Jerez
7/16 Las imágenes del concierto de Rancapino Chico en Tío Pepe Festival en Jerez / Adrián Fatou
Las imágenes del concierto de Rancapino Chico en Tío Pepe Festival en Jerez
8/16 Las imágenes del concierto de Rancapino Chico en Tío Pepe Festival en Jerez / Adrián Fatou
Las imágenes del concierto de Rancapino Chico en Tío Pepe Festival en Jerez
9/16 Las imágenes del concierto de Rancapino Chico en Tío Pepe Festival en Jerez / Adrián Fatou
Las imágenes del concierto de Rancapino Chico en Tío Pepe Festival en Jerez
10/16 Las imágenes del concierto de Rancapino Chico en Tío Pepe Festival en Jerez / Adrián Fatou
Las imágenes del concierto de Rancapino Chico en Tío Pepe Festival en Jerez
11/16 Las imágenes del concierto de Rancapino Chico en Tío Pepe Festival en Jerez / Adrián Fatou
Las imágenes del concierto de Rancapino Chico en Tío Pepe Festival en Jerez
12/16 Las imágenes del concierto de Rancapino Chico en Tío Pepe Festival en Jerez / Adrián Fatou
Las imágenes del concierto de Rancapino Chico en Tío Pepe Festival en Jerez
13/16 Las imágenes del concierto de Rancapino Chico en Tío Pepe Festival en Jerez / Adrián Fatou
Las imágenes del concierto de Rancapino Chico en Tío Pepe Festival en Jerez
14/16 Las imágenes del concierto de Rancapino Chico en Tío Pepe Festival en Jerez / Adrián Fatou
Las imágenes del concierto de Rancapino Chico en Tío Pepe Festival en Jerez
15/16 Las imágenes del concierto de Rancapino Chico en Tío Pepe Festival en Jerez / Adrián Fatou
Las imágenes del concierto de Rancapino Chico en Tío Pepe Festival en Jerez
16/16 Las imágenes del concierto de Rancapino Chico en Tío Pepe Festival en Jerez / Adrián Fatou

También te puede interesar

Lo último

stats