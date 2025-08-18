El Jardín de Berta en Jerez propone esta semana los títeres de Panta Rhei, el teatro de Mediazuela y un concierto de Santiago Moreno

Los tres ciclos de Títeres (16º edición), Teatro (5º Edición) y Músicas (2º Edición) en el Jardín de Berta de Jerez de la Frontera prosiguen esta semana con hasta tres espectáculos programados entre el martes 19 y el viernes 22 de agosto en su espacio escénico de la calle Barja.

Noa uy,uy,uy de la compañía Teatro Panta Rhey

Noa casi tiene tres años, espontánea, libre, inquieta, traviesa, juguetona y graciosa. Su abuela y su abuelo viven lejos y muy tranquilos.Serán días extraordinarios para todas, la llegada de Noa a pasar unos días con ambos dará la vuelta a sus monótonas vidas. Abuela y abuelo redescubrirán el mundo a través de los ojos de Noa.

Un huracán se avecina, su cotidiano se convertirá en acción, se sentirán jóvenes y vitales abriendo las puertas de su imaginación hacia nuevos caminos. Noa también viajara hacia universos de cariño, confianza, espontaneidad, naturalidad y libertad acompañada de estos mayores a ratos tan divertidos. Una aventura infi nita para los tres.

Las representaciones tendrán lugar los días martes 19 y miércoles 20 de julio a las 21:15 horas. El precio de las entradas es de 7 euros. Se puede reservar en los teléfonos 660750490 y 636960019

'Las criadas', obra teatral de la compañía Mediazuela

No son en una gran mayoría de veces las rejas y los cerrojos los que coartan nuestras libertades. Cuando hay trabajos que de alguna manera esclavizan y nos tienen atrapados...es necesaria una salida...”Las criadas” de Jean Genet es un texto magnífico, deseamos que nuestra puesta en escena esté al nivel de tan gran dramaturgo. No te la pierdas.

La función está prevista el jueves 21 a las 21:30 horas. La entrada cuesta 15 euros.

Concierto del guitarrista Santiago Moreno

“La sin tierra” narra el viaje emocional y sentimental de la hija de un exiliado. La fuerza de la Tierra nos relega al dolor y a la alegría, al olvido necesario y a la nostalgia. Recorrido a través de unas canciones

que residen todavía bajo la lengua y en lo más profundo de los corazones forzados. Tierra para los necesitados, los que aman, los que sueñan. Tierra. Tierra.

El concierto de Santiago Moreno titulado 'La sin tierra' comenzará este viernes día 22 a las 21:30 horas. La entrada cuesta 12 euros.