Programación de los títeres, teatro y música en El Jardín de Berta de Jerez de este verano 2025

Jerez/El espacio escénico El Jardín de Berta, que coordina La Compañía La Gotera de Lazotea en la calle Barja en el centro histórico de Jerez de la Frontera, acogerá una completa programación de actividades culturales entre los meses de julio y agosto de este verano de 2025 incluidas, respectivamente, en el 2º Festival de Músicas en el Jardín, el 5º Festival de Teatro en el Jardín y el 16º Festival de Títeres en el Jardín, "para todo típo de públicos", destacan los organizadores.

La programación de las representaciones repiten los días y las horas de la edición del año anterior, así, cada martes y miércoles a las 21:15 horas será el turno de los títeres, los jueves a las 21:30 horas el teatro y los viernes a las 21:30 horas la música con las actuaciones en directo.

Programación de verano 2025 en el Jardín de Berta

2º Festival de Músicas en el Jardín

JULIO

Viernes día 11• 21:30 horas

Rick Treffers

Música indie europea. Canciones melancólicas y elegantes con textura, aires de indie folk y pop de cámara y letras intimistas.

Viernes día 18 • 21:30 horas

Juana Gaitán y Bernardo Parrilla. 'Dos mundos'

Fascinante repertorio tradicional latinoamericano con la infl uencia del lenguaje jazzístico como puente común entre ambos músicos.

Viernes día 25 • 21’30 horas

LauraB El Faro

las canciones de LauraB narran historias, describen sentimientos y vivencias desde la franqueza y la valentía con una voz llena de emoción y vida.

AGOSTO

Viernes día 8 • 21:30 horas

Wonderwall Dúo

Dos Guitarras acústicas que hacen un recorrido sonoro por los clásicos del rock y el pop en inglés.

Viernes día15 • 21:30 horas

El Domador de Medusas

Músicas gitanas de Francia, Rumanía y Hungría. Swing manouche y composiciones originales inspiradas en la literatura, teatro, cine e historias insólitas.

Viernes día 22 • 21:30 horas

Santiago Moreno 'La sin tierra'

Viaje emocional y sentimental de la hija de un exiliado. Tierra para los necesitados, los que aman, los que sueñan. Tierra. Tierra.

Viernes día 29 • 21:30 horas

Camilo Garidou Mektub

Recorrido sonoro por la música gitana que comienza en la India, continúa con Persia, el Imperio Otomano, los Balcames y Europa Central hasta desembocar en el sur de España.

5º Festival de Teatro en el Jardín

JULIO

Jueves día 10 • 21’30 horas

'Exilio Tarab' por Amal

Amal, la hija menor del académico y poeta Refaat Alareer asesinado en Gaza, ronda las noches de Nada, despertando a la niña que huyó de su país bajo las bombas.

Jueves día 17 • 21’30 horas

Compañía Furtiva de teatro 'La Gran Matilde Ramos'

Arte coplero, instintos asesinos y ambición desmedida se dan la mano en el nuevo montaje teatral de la Compañía Furtiva de Teatro… pasen y vean… la comedia trágica está servida.

Jueves día 24 • 21’30 horas

Gaspar Campuzano y Luis Balaguer 'Yo voy haciendo caminos...'

Yo voy soñando caminos... Es un viaje al interior de los sentimientos y emociones de los poetas a través de sus versos. Antonio Machado, Manuel Machado, Rafael Alberti, Rosalía de Castro, Pilar Paz Pasamar, Silvina Ocampo, Gustavo Adolfo Bécquer, Luis Cernuda, Julio Mariscal, Quevedo y otros.

AGOSTO

Jueves día 7 • 21’30 horas

Tras el trapo Radio Bécquer

Al cumplirse el primer aniversario de la trágica muerte del popular locutor Bienvenido Pérez, sus compañeros realizan una programación especial para honrar su memoria y celebrar su talento y generosidad. Un divertido espectáculo que evoca a la radio de los 50.

Jueves día 14 • 21’30 horas

Edu Ruiz y Patricia Córdoba 'No estamos conociendo'

Con un Ukelele un piano y tu participación, este espectáculo explorará grandes preguntas del amor. No llegarán a ninguna respuesta coherente, pero un rato divertido te harán pasar.

Jueves día 21 • 21’30 horas

Teatro Mediazuela 'Las criadas'

No son en una gran mayoría de veces las rejas y los cerrojos los que coartan nuestras libertades. Cuando hay trabajos que de alguna manera esclavizan y nos tienen atrapados...es necesaria una salida...”Las criadas” de Jean Genet es un texto magnífi co. No te la pierdas.

Jueves día 28 • 21’30 horas

Compañía Julio Fraga 'Ea'

Todos los amigos y familiares le han organizado una capilla ardiente, todos saben que ha muerto... menos él. Una comedia negra sobre la muerte.

16º Festival de Títeres en el Jardín

JULIO

Días martes 1 y miércoles 2 de julio • 21’15 horas

La Gotera De Lazotea 'La boda de la pulga y el piojo'

La boda de la pulga y el piojo va a tener lugar. Los preparativos y los ensayos previos son muy importantes para que luego, durante la celebración, todos se puedan divertir: será la gran fiesta de la boda de la pulga y el piojo... Pero algo ocurre inesperadamente.Música y diálogos en directo.

Días martes 8 y miércoles 9 de julio • 21’15 horas

Compañía Teatro Arbolé 'La biblioteca imaginaria'

Leocadia, nuestra particular bibliotecaria y Laura, esa pequeña e incansable lectora, viajarán a través de los libros y correrán grandes aventuras, en un viaje iniciático que transformará a Laura.

Días martes 15 y miércoles 16 de julio • 21’15 horas

La Gotera De Lazotea 'La mata de albahaca'

La Mata de Albahaca es la historia de un príncipe que en ostentación de su poder unido a la curiosidad propia de la edad entabla relación con una muchacha a la cual conoce cuando ella está regando su maceta de albahaca

Días martes 22 y miércoles 23 de julio • 21’15 horas

Compañía Títeres Cachirulo 'Alicia en el país de las maravillas'

Conducidos por el Conejo Blanco, seguiremos con expectación las aventuras de la pequeña Alicia en ese mundo onírico y fantástico que late debajo de la tierra.

Días martes 29 y miércoles 30 de julio • 21’15 horas

La Gotera De Lazotea 'La gallina churra'

¿Me podéis decir que tendría que hacer una asustada gallina para esconderse de Doña Culebra? ¿No lo sabéis?. Menos mal que Ratorratón, el más popular de todos los animales de la granja, tiene una desbordante imaginación y una irrefrenable afición por los disfraces.

AGOSTO

Días martes 5 y miércoles 6 de julio • 21’15 horas

La Gotera De Lazotea 'El gato con botas'

¿Quién no conoce la historia del Gato con Botas? Sí, claro, ese gato heredado por el hijo menor del molinero. Sí. Pero nuestro gato con botas sabe cantar y bailar sin perder la gracia; hurra'.

Días martes 12 y miércoles 13 de julio • 21’15 horas

Teatro La Estrella 'Caperucita y otros lobos'

Los payasos de la Estrella cuentan esta historia que se desarrolla en un pueblo pequeño de montaña, donde, en invierno suele nevar y cuando llega el lobo, a todos hace temblar.

Días martes 19 y miércoles 20 de julio • 21’15 horas

Teatro Panta Rhei 'Noa uy, uy, uy'

Noa casi tiene tres años, espontanea, libre, inquieta, traviesa, juguetona y graciosa. Su abuela y su abuelo viven lejos y muy tranquilos.

Días martes 26 y miércoles 27 de julio • 21’15 horas

La Gotera De Lazotea 'Viento pequeño'

A través de una ventana veremos a Viento Pequeño lanzarse a la gran aventura de un viaje para encontrar un buen oficio que le lleve a ser alguien importante. ¿Encontrara el ofi cio que le guste y le divierta?.

Cartel del verano 2025 en El Jardín de Berta

Precio y reserva de entradas de cada uno de los espectáculos en El Jardín de Berta

El precio y la reserva las entradas de cada uno de los espectáculos que componen los festivales de música, teatro y títeres es el siguiente: Las representaciones teatrales cuestan entre 10 y 15 euros. Las actuaciones en directo oscilan entre 10 y 12 euros mientras que los títeres tienen un precio único de 7 euros.

La reserva de entradas se puede hacer a través de Whatsapp en los número de teléfono 636 960 019 y 660 750 490.