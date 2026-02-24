Jonás Coronilla por su primera novela, ‘Una estancia irreal’, presentada en el Espacio Coworking de la Cámara de Comercio

El teniente de alcaldesa de Seguridad, Empresa, Trabajo Autónomo y Transformación Digital, José Ignacio Martínez, ha asistido la presentación oficial en Jerez de la primera novela de Jonás Coronilla, titulada ‘Una estancia irreal’, publicada por Círculo Rojo, y cuyo acto se ha celebrado en el Espacio Coworking de la Cámara de Comercio.

Coronilla es licenciado en Derecho por la Universidad de Cádiz, compagina su labor como asesor jurídico con la escritura y la comunicación. Desde 2015 es maestro de ceremonias en bodas civiles. La novela nace durante el confinamiento de 2020, cuando rescata un antiguo diario de su estancia como estudiante de Erasmus en Bari. La obra reivindica la cultura, la igualdad de oportunidades y el valor de las experiencias que transforman.

José Ignacio Martínez ha valorado “la valentía de su autor y los años de trabajo para confeccionar una novela que narra un camino de crecimiento y de convencimiento, del viaje de su protagonista a lo desconocido a partir de un hecho concreto, un año de Erasmus en Italia, y de aprender de cada paso del camino. Una historia con toques de surrealismo y no exenta de sensibilidad, en la que la mirada del protagonista se fortalece y se hace reivindicativa”.

La presentación de la primera novela de Jonás “aquí además en la Cámara de Comercio de Jerez, en este espacio tan especial, reivindica lo que Jerez merece como ciudad que aspira a ser Capital Europea de la Cultura 2031. Es un placer venir a este lugar, que para nosotros es una bendición, porque es un lugar que marida la parte cultural con el trabajo de empresa e innovación que estamos realizando desde el Gobierno de Jerez. La innovación también en la cultura a través de la tecnología y en el marco de Jerez 2031”.

Martínez ha indicado que “por lo tanto, es un sitio excelente y en el que merece la pena trabajar y tener eventos tan significativos como esta novela” y ha trasladado la enhorabuena de la alcaldesa por su publicación. Igualmente, ha agradecido la introducción realizada en la presentación del acto a Jerez "como ciudad que sigue trabajando con ilusión por la capitalidad europea de la cultura. Estamos convencidos de que vamos a conseguirla, y también somos conscientes de que tan importante es conseguir la capitalidad como el recorrido que nos hace llegar hasta ella. Y esta novela habla de recorrido, de caminos, y de la cultura que está en la vida de las personas”.

Así, ha manifestado José Ignacio Martínez, “al hilo de la trama de la novela, la cultura precisamente lo que hace es que esa estancia real se convierta en una estancia irreal. Somos conscientes de que la cultura hace mejorar a las personas. Si tenemos una cultura encendida, bien aprovechada, también mejoran las personas y las ciudades. Creemos en la cultura que transforma la ciudad y las personas” y ha hecho alusión igualmente a emprendedores como María Espejo, que colabora con el autor en la labor de difusión de la novela, como ejemplo de personas que a través de la cultura de la comunicación y las artes escénicas se abren camino.

Jonás Coronilla ha agradecido “a José Ignacio Martínez, en nombre del gobierno municipal, su presencia y sus palabras tan emotivas, así como a la Cámara de Comercio por abrirnos las puertas de su casa. Más de 100 personas han asistido a esta presentación y según me dicen no habían visto esta sala tan llena. Es un verdadero orgullo, ha sido una presentación cargada de emoción, sensibilidad y felicidad. Estoy en una nube y muy honrado y agradecido”.