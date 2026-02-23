Santiago Zurita, premio Gota a Gota de la Fundación Cajasol

La Fundación Cajasol ha dado a conocer el programa de actos y actividades que desarrollará en Jerez con motivo de la Cuaresma. Entre estos se encuentra la entrega del premio Gota a Gota, un reconocimiento a la trayectoria y apoyo al mundo de las hermandades. En esta ocasión el galardonado será Santiago Zurita, al que se le entregará este reconocimiento el próximo 12 de marzo en un acto que se desarrollará en el auditorio de la Fundación Cajasol.

Santiago Zurita fue durante casi dos décadas hermano mayor de los Judíos de San Mateo. Estando al frente de la corporación penitencial, lideró las obras para la rehabilitación integral de la hoy Parroquia de San Mateo, que corría el riesgo de derrumbarse. También promovió, y continúa coordinando, la iniciativa Paleta de Colores, una muestra de arte que organiza todos los años la cofradía del Martes Santo y que es uno de los referentes culturales de la ciudad. Antiguo empleado de la desaparecida Caja San Fernando, fue nombrado rey mago de la ciudad a principios del actual milenio.

Por otro lado, el Auditorio de la Fundación Cajasol acogerá la presentación del cartel del Lunes Santo de la Hermandad de la Sed el próximo 6 de marzo y el día 26 se proyectará la película-documental Quedan... La Pasión en Jerez, una pieza que invita a sumergirse en la vivencia penitencial jerezana. Todos estos actos son con entrada libre.