José Mercé: "Si no tienes la ilusión del primer día es mejor quedarte en tu casa"

Jerez/El cantaor jerezano José Mercé, uno de los principales exponentes del flamenco español, tiene claro que mantener la ilusión del primer día es "esencial" para seguir en activo porque, de lo contrario, "es mejor que te quedes en tu casa, no hay otra cosa".

En una entrevista en Ceuta, José Mercé (Jerez de la Frontera 1955), el cantaor es de la opinión de que "cuando uno llega a cierta edad porque lo dice el carné de identidad pero si te sientes bien, con ganas y llenas los teatros y la gente tiene ganas de escucharte y verte es lo principal" para continuar sobre los escenarios.

José Mercé ha puesto en valor que el flamenco mantiene una "buena salud" pero tiene sus matices: "este cante nunca va tener modas porque es música de raíz y este estilo hace que unas veces más arriba y otras más abajo, pero es eterno y eso es lo bueno".

Por ello, ha reflexionado que "mientras siga saliendo gente joven que coge el buen camino es muy importante para que el flamenco siga latiendo con fuerza".

Su visión sobre las nuevas generaciones flamencas es que "hay buena generación. La mía, particularmente, fue muy buena y espero que poco a poco vayan cuidando lo que es el flamenco y que a las cabezas no le den muchas vueltas".

Seguir haciendo cosas

Con casi una veintena de discos a sus espaldas y con numerosos reconocimientos en su trayectoria profesional, el jerezano ha reconocido que está en un momento "muy bueno, estoy con muchas ganas e ilusión aunque con más responsabilidad, pero con muchos deseos de seguir haciendo cosas".

El "Medalla de Andalucía" (2010), "Hijo Predilecto de la provincia de Cádiz" (2005) o embajador de Andalucía ha defendido la celebración de festivales flamencos en nuestro país "porque es muy importante para garantizar el futuro de este arte", ha dicho.

José Mercé ha compartido este año cartel en el "LIV Festival Flamenco de Ceuta", celebrado este fin de semana, con el cantaor jereazano Jesús Méndez y la bailaora jerezana Manuela Carpio, actuando también los guitarristas Pepe del Mora, Antonio Higuero y Juan Requena, además de Torombo, Iván de la Manuela, Chicharito o Diego Montoya a las palmas.

"Siempre estoy encantado de estar en Ceuta porque vengo a mi casa, me siento un ceutí más y todavía recuerdo que la primera vez vine en el año 1983 a la Tertulia Flamenca de Antonio Mairena y desde entonces no he parado de cruzar el Estrecho afortunadamente", ha puntualizado.

Y a la pregunta sobre cuánta cuerda le queda ha añadido: "hasta que Dios quiera y hasta que mi público me aguante voy a estar ahí sin ningún problema".