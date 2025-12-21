El regreso de Juan Diego Mateos

La ficha 'Oriundo' Juan Diego Mateos. Art Global Spain

Juan Diego Mateos presenta estos días Oriundo, su última composición, que él define como el resultado de un viaje: “después de haber recorrido un camino, vuelvo a casa y no soy el mismo.” Juan Diego Mateos es un guitarrista y compositor jerezano nacido en 1969. Sus primeros maestros fueron El Carbonero y José Luis Balao.

Completa su formación con Manolo Sanlúcar y en la rama de armonía, con Luis Balaguer. Enrolado en el ballet infantil Albarizuela, realiza su primera gira internacional, trasladándose a Madrid en 1989. Ha compuesto música para baile en las compañías de Luisillo, Antonio el Pipa y Antonio Vargas.

Ha militado en las compañaías de Rafael Aguilar, Joaquín Cortés, Joaquín Grilo, Juana Amaya, Merche Esmeralda o Antonio Canales, entre otros. Como guitarrista de estudio graba con Remedios Amaya, Jorge Pardo, Sorderita, Tomasito, María Jiménez y Pepe de Lucía, acompañando en directo a muchos de ellos.

Lanza en 2003 su primer disco en solitario, Luminaria, con el que obtiene el Premio de la Crítica al mejor disco de guitarra revelación. En 2005 recibe el premio a la mejor música original para baile en el XIV Certamen de Coreografía de Danza Española y Flamenco de Madrid, música creada para la pieza Todo lo Perderé de La Calabaza Danza Teatro.

Graba su segundo disco en noviembre de 2009 en Boston con la Orquesta Sinfónica de Bratislava, colaborando en él los músicos Lenny Peterson y Guillermo McGill.

Compone la música junto con Antonio Soteldo Musiquita para la obra de danza infantil Un regalo inesperado de la compañía La Calabaza Danza-Teatro/ Sandra Bonilla, interpretando dicha música en directo.

Ha compuestos, junto a Antonio Soteldo y Alex Berti el Concierto Andalucia, estrenado en la ciudad de Miami en Marzo de 2012 junto a la Miami Symphony Orquestra. Posteriormente ha publicado los discos Bedallana (2016) y Una promesa (2023). Oriundo, su nuevo single, es un toque claro, pulcro, muy sentimental. Una bulería profunda y envolvente.