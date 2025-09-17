Judeline aterriza en EEUU para ofrecer una actuación en el evento musical Suntracks

La cantante jerezana Judeline volará hasta la ciudad norteamericana de Los Ángeles para participar en la cuarta edición del evento musical Suntracks con un concierto previsto el próximo miércoles 24 de septiembre.

La joven intérprete de 22 años ofrecerá un showcase, conocido formato musical de presentación en vivo de artistas para promocionarse en la industria musical.

Este evento, que se celebró anteriormente en Sevilla, está diseñado para conectar la música española con supervisores musicales internacionales y profesionales de la sincronización, aterrizará los próximos 24 y 25 de septiembre en West Hollywood, Los Ángeles.

Según explican los organizadores, Monkey Week SON Estrella Galicia y la productora Gerry Weedman Industries, "su dinámica era, y es, bien sencilla: los music supervisors invitados, en su mayoría internacionales, descubrían de una manera cercana nuestra música gracias a una serie de sesiones conducidas por diversos prescriptores, pertenecientes al mundo de la cultura. Así, periodistas, artistas y agentes del sector, desde fundadores de sellos a programadores de festivales, seleccionaban a petición de Suntracks diferentes playlists siguiendo tan solo un leit motiv acordado de antemano".

Para Suntracks, Judeline construye un "mundo donde sonido, emoción y tradición se encuentran con una originalidad deslumbrante. Su música fusiona pop contemporáneo, texturas electrónicas y raíces flamencas en una propuesta a la vez profundamente íntima y universal. Más allá de sus canciones, Judeline despliega una potente identidad visual, uniendo sensibilidad poética con una estética onírica. Con tan solo 22 años, esta artista nacida en Jerez ya ha creado un espacio único en la escena musical actual, con una voz y una visión completamente propias".