Qué hacer este jueves en la Feria del Libro de Jerez 2025

Imágenes de la inauguración de la Feria del Libro de Jerez 2025

La Feria del Libro de Jerez 2025 vive este jueves 2 de octubre su segunda jornada en los Claustros de Santo Domingo tras una inauguración que estuvo alineada con la candidatura de la ciudad a Capital Europea de la Cultura en 2031.

Con más de 70 actos previstos durante toda la Feria, hoy continuarán las presentaciones y firmas de libro, conciertos, exposiciones, visita de personajes de animación, talleres infantiles, rutas literarias y patrimoniales, cuentacuentos, magia, Títeres, conferencias y mesas redondas, entrega de premios...

Feria del Libro Jerez 2025

Programación de la Feria del libro de Jerez del Jueves 2 de octubre

El horariuo de apertura de los Claustros de Santo Domingo será de 10.30 a 14:00 horas y de 17:00 a 22.30 horas

11:00 y 12:00 horas “El Caballero de Argónida” (Un viaje por la infancia de José Manuel Caballero Bonald) por Teatro Estudio Jerez.

*Actividad concertada previamente con los centros educativos (Refectorio)

11.30 horas: Taller de encuadernación dirigido a nuestros mayores. En coordinación con el área del Mayor (Sala De Profundis II)

17.00 horas: Presentación del libro Matar a Fernando VII de David Fernández Fernández. Presenta Rafael Navas (Sala De Profundis II)

18.00 horas: Presentación del libro El plan maestro de Javier Sierra. Presentado por Adrián Otero (Sala Refectorio)

18.30 horas: Taller de ilustración a cargo de Marina Armario (Galería Planta Alta)

18.00 h. – 20.00 horas: Visita de personajes de animación

19.00 horas: Presentación del libro Cocina de aquí para gente de hoy de Mikel López Iturriaga 'el Comidista'. Presentado por Eugenio Camacho (Sala De Profundis II)

19.00 horas: Pepe Maestro presenta 'Cuentos Claustrofónicos' (Patio exterior)

20.00 horas: Presentación del libro El cambio en cien palabras de Fernando Jáuregui. Presentado por Paco Reyero (Sala Refectorio)

21.00 horas: Lectura, cine y música. Concierto de la Banda Sinfónica de la Unión Musical Neojarillense (Patio exterior)