Qué hacer este jueves en la Feria del Libro de Jerez 2025

Los Claustros acogerán hasta el domingo 5 de octubre la presente edición bajo el lema 'Sin lectura no hay legado'.

Javier Sierra y Mikel López Iturriaga presentan sus libros.

Imágenes de la inauguración de la Feria del Libro de Jerez 2025 / Miguel Ángel González

La Feria del Libro de Jerez 2025 vive este jueves 2 de octubre su segunda jornada en los Claustros de Santo Domingo tras una inauguración que estuvo alineada con la candidatura de la ciudad a Capital Europea de la Cultura en 2031.

Con más de 70 actos previstos durante toda la Feria, hoy continuarán las presentaciones y firmas de libro, conciertos, exposiciones, visita de personajes de animación, talleres infantiles, rutas literarias y patrimoniales, cuentacuentos, magia, Títeres, conferencias y mesas redondas, entrega de premios...

Feria del Libro Jerez 2025
Feria del Libro Jerez 2025

Programación de la Feria del libro de Jerez del Jueves 2 de octubre

El horariuo de apertura de los Claustros de Santo Domingo será de 10.30 a 14:00 horas y de 17:00 a 22.30 horas

11:00 y 12:00 horas “El Caballero de Argónida” (Un viaje por la infancia de José Manuel Caballero Bonald) por Teatro Estudio Jerez.

*Actividad concertada previamente con los centros educativos (Refectorio)

11.30 horas: Taller de encuadernación dirigido a nuestros mayores. En coordinación con el área del Mayor (Sala De Profundis II)

17.00 horas: Presentación del libro Matar a Fernando VII de David Fernández Fernández. Presenta Rafael Navas (Sala De Profundis II)

18.00 horas: Presentación del libro El plan maestro de Javier Sierra. Presentado por Adrián Otero (Sala Refectorio)

18.30 horas: Taller de ilustración a cargo de Marina Armario (Galería Planta Alta)

18.00 h. – 20.00 horas: Visita de personajes de animación

19.00 horas: Presentación del libro Cocina de aquí para gente de hoy de Mikel López Iturriaga 'el Comidista'. Presentado por Eugenio Camacho (Sala De Profundis II)

19.00 horas: Pepe Maestro presenta 'Cuentos Claustrofónicos' (Patio exterior)

20.00 horas: Presentación del libro El cambio en cien palabras de Fernando Jáuregui. Presentado por Paco Reyero (Sala Refectorio)

21.00 horas: Lectura, cine y música. Concierto de la Banda Sinfónica de la Unión Musical Neojarillense (Patio exterior)

