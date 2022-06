Manuel Sotelino y sus 'jerezanas maneras' de vivir

'De jerezanas maneras', como el propio autor indica en la portada del libro, es un 'estudio no sociológico del carácter y la idiosincrasia de los nacidos en Jerez' en el que Manuel Sotelino, coordinador de las páginas cofrades de Diario de Jerez, retrata, empezando por él mismo, al 'jerezano feriante', 'capillita' o 'zambombero'. En palabras de Sotelino, el libro presentado este jueves, no deja de ser una invitación a que "nos riamos de nuestras cosas". El acto celebrado en el Hotel Casa Palacio María Luisa ha contado con la presencia de Ana Mestre, ex delegada del Gobierno andaluz en la provincia, encargada de presentar al autor y su mirada desenfadada sobre la forma de ser y vivir de los jerezanos.