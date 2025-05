Maestro y amigo

Entre otras muchas cosas, Perec fue un renovador de la escritura autobiográfica que en su prosa se expresaba de forma elusiva, fragmentaria, a la vez distanciada y precisa. Su procedimiento neutro, objetivista, enemigo del adorno, no aborda la intimidad a la manera clásica, a menudo embellecida, sino que procede de modo impersonal y oblicuo, como dando un largo rodeo que trata de evitar tanto la exposición directa como –hasta donde ello es posible, especialmente en las descripciones que la llevan a su grado cero– los recursos de la literatura. Conforme a su “ética de la sobriedad, por no decir de la renuncia”, la memoria en Perec, dice Burgelin, “no se convierte en una dinámica galería de cuadros, como ocurre en Leiris, ni en el jardín de múltiples senderos que es para Proust”, volcada en huellas materiales que querría conservar intactas. Lo vemos en las obras en las que se filtra la sustancia autobiográfica, que en realidad son todas o casi todas, en las maravillosas evocaciones de Me acuerdo (1978) o en la formidable La vida instrucciones de uso (1978), en la citada W o el recuerdo de la infancia –donde trata de manera expresa de la traumática niñez y de su iniciación a la vida consciente– o en las breves piezas reunidas en el póstumo y heterogéneo Nací (1990). En palabras del especialista Philippe Lejeune, la de Perec sería una “escritura autobiográfica no demostrativa” cuyo ascendiente se remonta a Stendhal. Vincularse a los lugares, para el perpetuo extrañado, era una forma de procurarse arraigo.