Luis Mollá, en el ciclo dedicado a la Armada Española de la Academia San Dionisio

La Real Academia de San Dionisio de Jerez continúa este jueves con el ciclo dedicado a la Armada Española, con motivo del centenario de la Coronación Canónica de la Virgen del Carmen de Jerez. Esta nueva sesión del ciclo estará a cargo del capitán de navío de la Armada Luis Mollá Ayuso, con una conferencia que lleva por título 'Y la muerte en Trafalgar', que es una de las estrofas del himno de la Armada, la derrota en contraposición a la estrofa anterior 'En Lepanto la victoria', que apunta en dirección a los éxitos.

La conferencia versará sobre una serie de personajes famosos de nuestra historia naval que no obtuvieron todo lo que la Armada o la propia vida debió darles, así como sobre un grupo de barcos naufragados que quizás merecieron también mejor suerte.

Hará también referencia a otros 'trafalgares', las derrotas de España y su Armada ante Inglaterra, merced a su mejor uso del relato, como sucedió y sigue sucediendo, por ejemplo, con la llamada 'Leyenda Negra'.

El ponente es capitán de navío de la Armada, diplomado de Estado Mayor y piloto de helicópteros, habiendo transcurrido principalmente su vida profesional en la Base de Rota, a bordo de los portaaviones Dédalo y Príncipe de Asturias.

Ha sido también profesor a bordo del buque escuela Juan Sebastián de Elcano, comandante del patrullero Cormorán y del buque de salvamento submarino Poseidón.

Durante sus últimos años en activo ocupó destinos en la OTAN en Italia, Francia y Holanda, estando en posesión, entre otras condecoraciones, de cinco Cruces al Mérito Naval, la Medalla de Plata de Salvamento de Náufragos, la Medalla de Plata de la República Francesa, la Cruz, Placa y Encomienda de la Real Orden de San Hermenegildo y las Medallas de la OTAN de Kosovo, de la antigua Yugoslavia y de Afganistán.

En su faceta de escritor ha publicado numerosos artículos en revistas especializadas en el ámbito marítimo y, hasta la fecha, tiene editados diecinueve libros, siendo el titulado Detente, bala, publicado en marzo de 2025, el último de ellos. Otros escritos de Luis Mollá Ayuso son Vivir y morir en la mar o Paso del Noroeste, ambos ganadores del premio Almirante Oquendo, La flota de las especias o El almirante, este último basado en las vivencias de Blas de Lezo, en forma de biografía novelada.

Mollá Ayuso ha ganado varios certámenes literarios y premios, entre ellos, dos veces el prestigioso Nostromo de narrativa marítima, el Virgen del Carmen de la Armada y el de narrativa del Ejército del Aire.

La presentación del ponente estará a cargo del vicepresidente de Letras de la Academia, Francisco Antonio García Romero.

El acto tendrá lugar en nuestra la social de la Academia San Dionisio, calle Consistorio 13, Jerez, este jueves 13 de noviembre a las 19:30 horas, siendo libre el acceso hasta completar el aforo