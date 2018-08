"A mi madre le hubiera gustado verme cantar en Jerez"

Gitana, artista de gran talento, maestra de las nuevas generaciones y fruto del glorioso binomio formado por Lola Flores 'La Faraona' y Antonio González 'El Pescaílla', Rosario Flores lleva más de medio siglo sobre los escenarios y dos Grammy Latino al mejor álbum vocal pop femenino la avalan. La flor más salvaje de los Flores llega a Jerez para presentar su nuevo trabajo recopilatorio bajo el nombre de 'Noches de Gloria', en el que han participado grandes artistas como India Martínez, Pablo López, José Mercé y Niña Pastori y donde aflora su lado más flamenco. Sus rumbas viajan al Caribe y se deja la piel en el funky desarmando su alma rockera entre dulces baladas. Desde su casa en la costa gaditana, sin fecha para volver a Madrid, disfruta del romper de las olas mientras escribe nuevos temas para su próximo proyecto musical.

-Usted que ha actuado en sitios tan importantes y especiales por todo el mundo, ¿es la primera vez que lo hace en un entorno tan peculiar como una bodega jerezana?

-Pues sí, es mi primera vez en un sitio tan emblemático. Además, me han dicho que es un espacio precioso y especial. Todas las entradas están vendidas así que voy con muchísima ilusión a cantar en la tierra de mi madre.

-¿Qué tipo de concierto va a ofrecer?

-Llevo un concierto muy enérgico, con seis músicos y una corista maravillosa y te aseguro que todo el mundo sale de mi concierto con ganas de marcha, ¡¡¡mucha marcha!!!

-¿Qué espera de Jerez y qué es para usted?

-Por supuesto, será un concierto muy especial, de eso no cabe duda. Como he dicho antes, Jerez es la tierra de mi madre y voy con muchísima ilusión a cantar allí. Daré lo mejor de mí porque la ocasión lo merece.

-¿Cuáles cree que serán las sensaciones al terminar el concierto?

-Espero sensaciones que me llenen de vida. ¡Y al terminar el concierto me voy a ir a celebrarlo con toda mi familia que los tengo a todos en el sur!

-¿Qué le parecen sus compañeros de cartel?

-¡Me parece que son todos unos monstruos! Yo me quito el sombrero con cada uno de ellos, qué te voy a decir, ¡son números uno!

-Después de 25 años sobre los escenarios es un privilegio seguir teniendo hueco en la música. ¿Cuáles son sus proyectos de futuro?

-Ahora quiero parar porque tengo muchas canciones nuevas y quiero trabajarlas para poder plasmarlas en un nuevo disco el año que viene. Así que ese es mi proyecto de futuro, seguir trabajando con mucha ilusión, seguir creciendo y sorprendiendo a mi gente.

-¿Cuál es su fórmula para que cada uno de los discos que saca sea todo un éxito?

-Eso nunca se sabe, tú haces tus canciones para que a la gente le guste, aunque hasta que no sale es una incógnita. Yo intento ser fiel conmigo misma y con mi estilo. Me aferro a lo que me caracteriza y siempre es un acierto.

-¿Cuál es su inspiración a la hora de crear letras?

-Me inspira la vida. De cualquier situación puede salir una canción. 'Ay mamasota' salió de un tweet que me pusieron en Colombia después de un concierto que decía eso: "ay mamasota esa

mujer me altera carajo".

-¿Qué canción es Rosario Flores o la que nunca puede faltar en una actuación?

-Yo creo que 'Qué Bonito'. Esa canción me marcó un antes y un después porque fue la primera que compuse sola cuando se fue mi hermano y no puedo dejar de cantarla nunca. Me ha regalado muchas alegrías y espero que me las siga regalando.

-Esa energía, ese duende del que habla en muchas entrevistas, ¿son hereditarios?

-Yo creo que sí. Mi madre y mi padre eran dos bombas de relojería y de esa mezcla explosiva nacimos nosotros. Siento que es muy hereditario todo lo que tenemos, cada uno en su estilo por supuesto.

-¿En qué se inspiró para componer 'Gloria a ti'?

-Esa canción salió sola. Es esa luz que todos tenemos y esos ángeles que nos custodian. Es una canción curativa para mí. El disco entero es muy especial.

-¿En qué o quién pensará antes de subirse al escenario de González Byass?

-Me imagino que estando en Jerez me acordaré mucho de mi mamá, es inevitable cantar aquí y no hacerlo. Lo sé porque a ella le habría encantando verme aquí, sobre un escenario, en su tierra donde todo el mundo la quiere y la añora. Será un momento muy especial.

-Homenajes a su madre. Se pone la bata de cola y usa por primera vez el compás por bulerías. ¿Estamos ante su disco más flamenco?

-Bueno, no es un homenaje a mi madre completamente. Si que hay una canción dedicada a ella pero también hay funky y mis baladas con un toque de amor. Realmente, no creo que sea un disco flamenco en sí, aunque haya algunas cositas. La bata de cola siempre me ha gustado mucho y tenía ganas de hacerme fotos con ella y surgió la ocasión. ¡Qué mejor que eso! Así fue.

-Respecto al futuro Museo de Lola Flores que estará dentro del entorno del Museo del Flamenco de Andalucía, como familia de La Faraona, ¿se implicarán directamente en el desarrollo del mismo con alguna donación?

-Por supuesto que todos nos estamos implicando personalmente en el proyecto y tenemos muchísima ilusión. Ya hemos tenido varias reuniones y estamos trabajando en ello para que sea maravilloso al completo. Ya es hora de que ese museo esté en pie y estamos muy orgullosos con la iniciativa. Mi madre desde el cielo también lo estará, estoy completamente segura.