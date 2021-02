La magia verde del Canijo de Jerez

Si hay alguien capaz de dedicarle toda una canción a la magia verde, ése es Canijo de Jerez. 'Juanito Manoverde' es el último single que el artista jerezano extrae de su cuarto disco, 'Constelaciones de Humo', primero autoproducido, y editado bajo su sello discográfico, 'Volar Sin Alas'. Y no es un single cualquiera. Lo acompañan, como colaboración especial, dos grandes: Zatu (SFDK) y Morodo. Llega de la mano (nunca mejor dicho) de un videoclip grabado por nuestros cuatro protagonistas, Juanito Manoverde incluido, en la frondosa plantación de cáñamo que este último tiene en Santander. ¿Necesitas más motivos para dejarte atrapar por este reggae adictivo, flamenco y garrapatero?

Su letra habla de un cultivador. No especifica qué cultiva exactamente. "Podrían ser tomates, pimientos o cualquier semilla que da fruto. Aunque no hay que ser muy listo para conocer la verdadera pasión de nuestro protagonista”. Es el propio Canijo quien explica el porqué del contenido de 'Juanito Manoverde'. Y la historia va mucho más allá: “Juanito es un personaje real. Un cultivador y amante del cannabis que vive en Santander. Me lo presentó mi compare Tomasito cuando hicimos una gira juntos en 2010. Siempre nos acompañaba a los conciertos y nos ponía a volar con su magia verde. Un día le prometí que le escribiría una reggae con su nombre y veinte años después, he cumplido mi promesa”.