Marcos Pérez, ganador de la quinta edición del Festival de la Canción de Priego de Córdoba

A sus 46 años, Marcos Pérez, asturiano afincado en Jerez hace ocho años acaba de ganar la quinta edición del Festival de la Canción de Priego de Córdoba, concurso con 141 participantes de los que el jurado escogió a los diez finalistas. En la Gala final, en el Teatro Victoria de Priego, Marcos Pérez se alzó con el primer premio con su versión de Bohemian Rhapsody, la mítica canción de Queen y del llorado Freddie Mercury (álbum A Night at the Opera, 1975).

Como no podía ser de otra manera, Marcos Pérez está "muy contento. Es el primer concurso que gano en Andalucía, ya había ganado alguno en el norte de España, en Galicia (Festival de la canción del Landro), pero este es el primero aquí. Me presenté a Tierra de Talento y llegué a la final pero no gané, aunque me hizo mucha ilusión estar en la final. Ahora estoy muy contento porque ganar un festival supone un reconocimiento al trabajo".

Las tablas no son desconocidas para Marcos Pérez, que "antes había estado en Madrid trabajando en teatro musical, en obras como Los Miserables o Jesucristo Superstar. También en Quisiera ser, musical basado en el repertorio del Dúo Dinámico, el musical Peter Pan o Gorever King of Pop, show musical basado en Michael Jackson".

Además, "también he estado un tiempo cantando en hoteles, una experiencia que me ha gustado, pero ahora he tenido que dejarlo porque no me daba la vida con la empresa que montamos en Jerez, Diversia, un centro dedicado a la gimnasia acrobática, danza, acrobacias y talleres".

Marcos Pérez, sonriente tras su primer premio en Priego.

Vivir de la música y de la canción es una empresa complicada, sobre todo desde Jerez aunque Marcos Pérez explica que "tengo dos amigos que sí que viven de la música. No a un nivel alto como grandes estrellas pero sí que viven de ella, hay que buscarse las papas como se dice". Lo que tiene claro es que es su pasión: "Me encanta, me dio fuerte desde niño la música, cantar, me he llevado años también haciendo teatro, bailando e interpretando, todo esto me llama mucho".

Ahora, en sus nuevos proyectos, Marcos Pérez está "preparando 'Tributo a la voz mediterránea', espectáculo basado en el repertorio de Nino Bravo. Ya tengo la banda y la intención es presentarlo primero en Jerez y luego por toda Andalucía".

Freddie Mercury, Nino Bravo... Está claro que a Marcos Pérez no le asustan las voces de categoría: "Soy un poco kamikace en ese sentido, me gustan los registros grandes, amplios, me siento cómodo ahí. Seguro que es más complicado, seguro, pero me llena más".

¿Y por qué Nino Bravo ahora? Porque "aprendí a cantar con canciones suyas, siempre que las escuchaba me gustaban. Ahora me he venido arriba, tengo la oportunidad de contar con una banda y me apetece llevarlo a un teatro, al escenario. Todavía no sé cómo resultará porque en este mundo hay que andar con pies de plomo pero mi idea es presentarlo a partir de enero y luego intentar llevarlo por toda Andalucía".

Y además de versiones, Marcos no descarta componer sus propias canciones en un futuro: "Sí, hasta ahora he estado con muchos covers, versiones, pero estoy pensando en sacar algo que haya escrito yo. Tengo en Spotify dos temas, Eloise de Tino Casal y Soñar contigo de Zenet, y vamos a grabar dos de Nino Bravo, Te quiero, te quiero y América".