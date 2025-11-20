María Terremoto, Premio Andalucía de la Cultura en flamenco

María Terremoto, María Dueñas, Palomo Spain, Javier Calleja, Paz Vega, David Uclés y Mario Bermúdez se encuentran entre los galardonados de la primera edición de los Premios Andalucía de la Cultura, reconocimientos que se entregarán en el Teatro Central de Sevilla el próximo martes 25 de noviembre.

La Consejería de Cultura ha dado a conocer este jueves los galardones de la primera edición de estos premios, que distinguen a aquellas personas o entidades que hayan contribuido de manera destacada al desarrollo de la cultura en Andalucía en 2024, teniendo en cuenta la calidad de las obras y actividades y actuaciones propuestas o como reconocimiento a toda una trayectoria profesional.

Los galardones culturales de la Junta de Andalucía reconocen al artista malagueño Javier Calleja, en el ámbito de las artes visuales; a la actriz y directora de cine sevillana Paz Vega, en el área del cine y las artes visuales; al escritor jiennense David Uclés, con el premio de las Letras; al diseñador cordobés Palomo Spain, con el de Moda; y la violinista y compositora granadina María Dueñas, con la distinción destinada a la Música.

También se ha premiado a la cantaora jerezana María Terremoto, en el ámbito del flamenco; al bailarín y coreógrafo jiennense Mario Bermúdez, con el galardón de Teatro y Artes Escénicas; a Periférica Internacional. Revista para el análisis de la cultura y el territorio, con el reconocimiento a la investigación cultural; y a la Fundación Alalá, Arte y cultura por la integración, con sedes en Jerez y Sevilla, con el de Patrocinio, Mecenazgo y Promoción Cultural.

Los premios Andalucía de Conservación y Restauración del Patrimonio Histórico ha recaído, en la modalidad de bienes muebles, en María Soledad Gil de los Reyes, quien ha liderado el proceso de evacuación, custodia y restauración de la colección del Museo Arqueológico de Sevilla para la rehabilitación integral de su sede, y en el Museo del Realismo Español Contemporáneo, en la modalidad de bienes inmuebles, por la rehabilitación del hospital de Santa María Magdalena de Almería.

El premio Andalucía de la Cultura, en el ámbito del arte sacro, ha recaído en la Cofradía de Nuestro Padre Jesús Cautivo, María Santísima de la Trinidad Coronada y del Glorioso Apóstol Santiago, de Málaga.

Asimismo, se ha otorgado unánimemente una mención especial a la Asociación Gremial Sevillana del Arte Sacro por su labor en favor del reconocimiento de los oficios artesanos vinculados al patrimonio cultural religioso, ha informado Cultura en un comunicado.

Finalmente, el premio Municipio Patrimonial de Andalucía ha sido concedido al Ayuntamiento de Almonte, por el cuidado de su diversidad patrimonial que se refleja en el Parque Nacional de Doñana, declarado Patrimonio de la Humanidad, en tradiciones milenarias como la Saca de las Yeguas y en los valiosos testimonios prehistóricos ubicados en el núcleo de Matalascañas.