La jerezana María Terremoto versionará el tema principal de la nueva película 'Aída y vuelta'

La artista jerezana María Terremoto ha sido la artista escogida para, junto al colectivo jerezano D'Chipen, versionar la canción 'Que nadie levante la voz', que servía como sintonía principal de la serie 'Aída' y ahora acompañará como tema principal a la película 'Aída y vuelta' que retoma su universo narrativo a las órdenes de Paco León.

El tema, que ya está disponible en plataformas digitales, fue interpretado originalmente por Bebe desde el estreno de la serie de televisión en 2005 hasta el fin de su emisión en 2014 y se convirtió en un "himno de empoderamiento femenino" por su "letra directa y combativa", según una nota de prensa de la discográfica.

María Fernández Benítez (Jerez de la Frontera, Cádiz, 21 de diciembre de 1999), más conocida como María Terremoto, es, por su parte, una de las jóvenes embajadoras responsables de la renovación del flamenco en los últimos años, siendo hija del famoso cantaor Fernando Terremoto, fallecido en 2010.

Ganadora del giraldillo a la artista revelación de la Bienal de Sevilla cuando solo tenía 16 años, ha lanzado dos discos en su carrera, 'La huella de mi sentido' (2018) y, sobre todo, 'Manifiesto' (2025), aplaudido por la crítica.

Sus acompañantes en esta nueva versión de 'Que nadie me levante la voz', D'Chipén, es una formación nacida en 2024 por "jóvenes músicos con alma vieja y mirada vanguardista" que fusionan el flamenco más puro con la electrónica más visceral.

La película 'Aída y vuelta', a la que acompaña, tiene previsto su estreno el próximo 30 de enero y cuenta entre sus intérpretes con buena parte del reparto original, entre ellos el propio Paco León o Carmen Machi en el papel principal, pero también Miren Ibarguren, Mariano Peña, Edu Casanova, Pepe Viyuela y Melani Olivares, entre otros.