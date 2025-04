Marilyn Manson vuelve a España tras siete años: dos conciertos en Barcelona y Madrid en noviembre de 2025

Marilyn Manson regresará el próximo mes de noviembre a España después de siete años desde su última actuación, y lo hará con dos conciertos de su gira One Assassination Under God, el primero el 27 de noviembre en el Palau Olímpic de Badalona (Barcelona) y otro un día después en el Palacio Vistalegre de Madrid. Las entradas, según ha informado su promotora, se pondrán a la venta este viernes a partir de las 10:00 a través de la web de Doctor Music y su distribuidor oficial.

Estos conciertos formarán parte de una gira que arrancará el próximo 7 de agosto en EEUU y que a partir del 29 de octubre recalará en Europa, con conciertos en 20 ciudades, entre ellas Londres (7 de noviembre), París (11 de noviembre) o Lisboa (30 de noviembre), con la que concluirán este periplo por el viejo continente justo después de pasar por España.

Tras su frustrada visita al Mallorca Live Festival de 2020 a causa de la pandemia de covid-19, la última vez que el artista estadounidense pasó por España fue en 2018, con motivo de su participación en el Download Festival de Madrid. Pasó muy de puntillas por su entonces más reciente álbum, Heaven upside down (2017), pero no por sus más exitosos álbumes de los años 90: Antichrist superstar, del que interpretó el corte titular, así como Mechanical animals, del que sonaron The Dope Show y Coma white. La gira lleva el título de su último disco, One Assassination Under God – Chapter 1, el duodécimo de estudio de su carrera, que fue publicado el pasado mes de noviembre.

De nombre real Brian Hugh Warner (Canton, 1969), su vuelta a los escenarios españoles coincide con la decisión de la Fiscalía de Los Ángeles de desestimar los cargos en su contra después de una investigación de cuatro años sobre acusaciones de violencia doméstica y agresión sexual. "Hemos determinado que las acusaciones de violencia doméstica caen fuera del plazo de prescripción y no podemos probar cargos de agresión sexual más allá de una duda razonable", informó el fiscal del distrito del condado de Los Ángeles, Nathan J. Hochman, en un comunicado. La polémica en torno a la estrella del metal comenzó cuando la actriz Evan Rachel Wood denunció a principios de ese mismo año que había sido víctima de "terribles" abusos durante años por parte de quien fue su pareja hasta 2010. Tras este testimonio, otras cuatro mujeres vertieron acusaciones contra Manson, entre ellas la estilista Love Bailey. El cantante, por su parte, se defendió asegurando que se trataban de "horribles distorsiones de la realidad".