'Matar a Fernando VII', un libro de David Fernández Fernández

En el marco de la Feria del Libro de Jerez 2025, los Claustros de Santo Domingo albergaron la presentación del libro de David Fernández Fernández Matar a Fernando VII (Almuzara), una novela que es "un trabajo minucioso, de relojero, que crea un puzzle en el que todas las piezas acaban encajando, fruto del conocimiento profundo y certero que el autor tiene de una época tan trascendente de la Historia de España" tal y como la definió su presentador, Rafael Navas. Y es que Navas es buen conocedor de Fernández ya que ambos fueron compañeros en el instituto Pedro Muñoz Seca de El Puerto de Santa María, amistad que propició un buen número de anécdotas en la presentación.

La obra comienza en el Cádiz previo a las Cortes que promulgaron la primera Constitución Española en 1812. A partir de ahí, más allá de la trama que sugiere el título de la novela, David Fernández construye a través de decenas de personajes muy bien perfilados un retrato crudo y descarnado de la sociedad de la época, sin ahorrar detalles ni hurtar datos, con rigor, como buen historiador. Al mismo tiempo, a través de las historias de los múltiples personajes que habitan esta novela, realiza una implacable y justa crítica hacia los numerosos errores o pecados que se cometieron en nombre de Dios o de la Patria. 'Poner cordura en una guerra es como querer mantener la castidad en un burdel', escribe en uno de los primeros capítulos.

La novela recorre escenarios que van desde su tierra de acogida, Prado del Rey, a ciudades que le son tan familiares como El Puerto, San Fernando y Cádiz, pero retratando la sociedad de la época en Madrid, Gibraltar (incluyendo a sus monos), La Habana, San Petersburgo o Londres. David Fernández conoce al detalle muchos rincones de esas ciudades y así desarrolla escenas en lugares tan conocidos como La Punta del Boquerón, el Puente Zuazo, el Oratorio San Felipe Neri por supuesto, el río Guadalete o, ya en Madrid, Casa Botín.

Encontraremos a lo largo de las más de 500 páginas personajes tan familiares como Goya, Frasquita Larrea, Cecilia Böhl de Faber, Mariana Pineda, Juan Van-Halen, estadistas de esos que nos suenan porque tienen calle o estación de Metro en Madrid (Argüelles, Espoz y Mina, Álvarez de Mendizábal, Flórez Estrada, Lista), bandoleros como El Empecinado, El Tempranillo, militares como Torrijos, escritores como Espronceda, alusiones a libros como las Cartas Marruecas de José Cadalso o El Evangelio en triunfo de Pablo de Olavide, y tertulias o reuniones secretas como las de Las Tremendas, Los Numantinos o Los apóstoles de Cambridge.

Estamos ante un libro para disfrutar a sorbos con un buen sherry, un vodka, una cerveza o un pajarete, como muchos de los protagonistas de sus páginas. Un libro que huele a la pobredumbre y miseria de la época, a pólvora, sal y mar, a traiciones y secretos, pasión desenfrenada y sensualidad, a esclavitud y a ansias reprimidas de libertad.

EL AUTOR

David Fernández Fernández nació en El Puerto de Santa María y reside entre San Fernando y Prado del Rey, donde ejerce como profesor de Historia. Especialista en la historia reciente de América Latina, su tesis doctoral abordó la dictadura de Pinochet. Ha publicado numerosos artículos en revistas especializadas, incluido el Journal of Contemporary History, y es autor de La Iglesia que resistió a Pinochet y La herejía de seguir a Jesús, ambos editados por IEPALA. También coordinó el volumen La memoria filmada. América Latina a través de su cine. En el ámbito narrativo, su primera novela, Como grano de mostaza, fue finalista del IV Premio Internacional de Novela Histórica 'Los Cerros de Úbeda' (2019). En 2021 publicó Todo cuerpo sumergido, una novela que se desarrolla entre dos transiciones, la española y la chilena, consolidando su apuesta por la ficción histórica.

David está enamorado de la Sierra de Cádiz pero se considera un hombre de Bahía. Además de escribir le gusta ver cine, series de televisión, caminar por la playa o hacer senderismo por los caños. La música de Aute y de otros cantautores le llevó hasta la figura de Víctor Jara y de ahí su pasión por Chile.

Gran conversador y amante de los ratos con los amigos, disfruta viajando con su mujer, Paz, Pachi, “primera lectora, compañera de mis días y del porvenir”, como indica en la dedicatoria de Matar a Fernando VII. Con este sugerente y rotundo título se presenta su nuevo viaje hacia la narrativa, en este caso basado en hechos por desgracia muy reales.