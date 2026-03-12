Melchor Campuzano, en la Cumbre Mundial del Tango de Granada

El jerezano Melchor Campuzano, cantor y bandoneonista de tango, participa en la 12ª Cumbre Mundial del Tango que se celebra en Granada formando parte de un cuarteto que junto a él lo componen grandes músicos como son Félix Roquero (guitarra y violín), Daniel Giraudo (guitarra) y Alfonso Fernández (contrabajo).

El espectáculo del cuarteto se realiza con un tratamiento actual y homogéneo, un recorrido por el tango clásico (Troilo, Gardel, Discepolo, Manzi, etc…) y otra parte más contemporánea (Piazzola y Mosalini, entre otros) todos ellos con sabor arrabalero y pasional, imprescindibles en el tango, incluyendo en esta ocasión una mezcla de tanguillo de Cádiz y tango argentino con la colaboración de la bailaora Irene 'la Serranilla’ de Granada.

Melchor Campuzano ya participó en la segunda edición de la Cumbre Mundial del Tango en Granada en el año 1995 así como en otras ediciones celebradas en Montevideo, Lisboa, Valparaíso y Sevilla, asistiendo también en calidad de director del Festival de Tango de Jerez, además de haber participado en diferentes festivales de tango nacionales e internacionales.

El jerezano es el único español que toca bandoneón y canta a la misma vez. En la actualidad pasa largas temporadas en Austria y Alemania con el grupo ‘Libertango’ de Salzburgo y el cuarteto ‘Venga’ también de Salzburgo. Melchor Campuzano es un personaje muy reconocido en el mundo del tango por su personalidad inconfundible y lleva el nombre de Jerez por bandera.