Mercedes Escolano presenta en Jerez su premiado poemario Sol y sombra

La autora gaditana Mercedes Escolano presentará su último poemario Sombra y luz este próximo jueves 19 de febrero en la Fundación Caballero Bonald de Jerez de la Frontera.

El poemario Sol y sombra de Mercedes Escolano, Premio de Poesía Ciudad de Salamanca 2025, está publicado por la editorial Reino de Cordelia.

La autora será presentada por Cristina Ruiz en un acto que comenzará en la sede de las institución (Calle Caballeros, 17) a las 19:30 horas.

Sinopsis del poemario Sol y sombra

Fascinada por días de sol, generosos, vibrantes, cuando el cuerpo se deja lamer por los rayos y la mente se evade en busca de Paraísos; consciente de que la vida también regala días sombríos, cargados de dolor, en que la angustia se aferra a cada poro, Mercedes Escolano procura compensarlos con la literatura. Los libros la han rescatado muchas veces del abismo, regalándole horas entrañables. Al amor por la literatura une su interés por la naturaleza: plantas y pájaros han sido para ella un bálsamo capaz de devolverle el equilibrio. Con Sol y sombra ha obtenido el XXVIII Premio de Poesía Ciudad de Salamanca.

Perfil de Mercedes Escolano

Mercedes Escolano (Cádiz, 1964) estudió Filología Hispánica en la Universidad de Cádiz y realizó cursos de doctorado en Sevilla. En Lisboa, gracias a becas de la Fundación Calouste Gulbenkian y el Instituto Camões, realizó estudios de Lengua y Cultura Portuguesa y de traducción. Ha sido profesora de Lengua y Literatura Española (1990-2024) en diferentes institutos andaluces.

En 1990 obtuvo una Ayuda a la Creación Literaria del Ministerio de Cultura.

Codirigió la revista Octaviana (Universidad de Cádiz) y dirigió la colección de pliegos poéticos «Siete Mares» (Diputación Provincial de Cádiz).

Sus poemas han sido traducidos a varios idiomas y ha participado en numerosas antologías de poesía en España y otros países.

Es autora de Las bacantes, Felina calma y oleaje, La almadraba, Antinomia, Soldado raso, Estelas, Reales e imaginarios, Malos tiempos, No amarás, Café y tabaco, Islas, Juegos reunidos (Poesía 1984-2004), La bañera de Ulises, Fascinación del Atlántico, Habitación de hotel (en colaboración con Josefa Parra), Placeres y mentiras, Belleza, Jardín salvaje y Cincuenta epigramas.

Ha traducido a numerosos poetas portugueses.