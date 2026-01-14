Montiel de Arnáiz presenta en Jerez su antología de relatos 'Milagros selectos'

El escritor y abogado gaditano Enrique Montiel de Arnáiz, articulista en Diario de Cádiz, presentará este próximo jueves 15 de enero su antología de relatos 'Milagros selectos', publicada por la editorial Apache, en la Fundación Caballero Bonald de Jerez de la Frontera a partir de las 19:30 horas de la tarde.

La cita en la sede de la institución (C/ Caballeros 17) será presentada por el periodista David Gallardo.

Sinopsis de 'Milagros selectos', antología de relatos de Montiel de Arnáiz

Con este decálogo de cuentos, muchos de ellos basados en historias reales, volvemos a encontrarnos al Montiel de Arnáiz más literario y chispeante. Humor, ironía, brillantez y finales genialmente inesperados son esos milagros selectos utilizados por el autor gaditano en su tercer libro de relatos. Amor y odio durante el rodaje en Madrid de una película de John Wayne y Rita Hayworth; la noche más gélida y calurosa que se ha pasado en un hospital; el primer crimen confeso del mayor asesino en serie de la historia de España; ¿gafe o inmortal?

La eterna pregunta que se hace la gente sobre el superviviente de tres atentados del ISIS; una anciana invidente va al cine a ver Zatoichi, la película sobre un samurai ciego; una mujer despechada se toma la justicia por su mano tras la masacre del Charlie Hebdó; un marido envía postales a su esposa desde los lugares a donde siempre quiso ir y nunca la llevó; el Rubio Nicola metió el gol más pasional y romántico del Calcio; una joven dejada en el altar el día antes de su boda busca un abogado que le proporcione justicia (o venganza); ¿desvelará el ilusionista David Copperfield su más famoso truco para ganar un juicio millonario?

Perfil de Enrique Montiel de Arnáiz

Montiel de Arnáiz Cádiz (1977), reside en San Fernando y es licenciado en Derecho y ejerce como abogado desde 2002.

Tras obtener el Diploma de Estudios Avanzados por la Universidad de Cádiz ha impartido clases de derecho en la Facultad de Derecho de Algeciras y en el Curso de Práctica Jurídica del Colegio de Abogados de Cádiz.

Ha publicado diversos artículos jurídicos así como impartido numerosas conferencias relacionadas con el derecho.

En su obra literaria propia destacan Bulerías Nazis (Ediciones Mayi, 2014), Saurom. Leyenda de juglares (2017) y El mordisco de Tyson y otros relatos (Apache Libros, 2019).

Además ha participado en otras obras de forma colectiva como 13 Puñaladas (2000 locos editores, 2013), autor de un relato, titulado "Apocadizsis", Vampiralia (Autoedición, 2014), antología de relatos de vampiros. Coordinador y autor de un relato, titulado "El Puente Zuazo", Demonalia (Cazador de Ratas Editorial, 2015), autor del relato, titulado "Incubus", Supermalia (Ediciones el Transbordador, 2015), autor del relato títulado "Héroe por un día" y Visiones 2015 (Asociación Española de Ciencia Ficción y Terror, AECFT, 2015) con el relato "El mordisco de Tyson".

Además ha colaborado y publicado en revistas literarias como El ático de los gatos, Cromomagazine, Dissident Tales o CaoCultura.