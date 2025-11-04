Oxfam Intermón dará a conocer sus actividades con la ciudad en una charla en el Ateneo de Jerez

El Ateneo de Jerez, como fruto de un acuerdo de colaboración con la organización Oxfam Intermón, celebrará el jueves 6 de noviembre una charla informativa titulada “Conoce Oxfam Intermón”, en la que se expondrán las principales líneas de actuación que la entidad social desarrolla desde Jerez.

El acto comenzará a las 19:30 horas en la sede de la entidad, sito en la calle San Cristóbal número 8.

La entrada es libre hasta completar aforo.

Oxfam Intermón desarrolla una labor constante de sensibilización y cooperación a favor de la justicia social, la igualdad y la erradicación de la pobreza. A través de actividades educativas, campañas de concienciación y la gestión de su tienda solidaria, la organización promueve un consumo responsable y sostenible, así como el comercio justo como herramienta de cambio.

Su presencia en Jerez constituye un referente local en el compromiso con los derechos humanos y la solidaridad global, conectando a la ciudadanía con las causas que impulsa Oxfam en todo el mundo.

La charla, planteada como una reflexión abierta sobre las actuaciones que Oxfam Intermón desarrolla en Jerez, será impartida por Jesús Gómez Parra y Manuel Fernández Fernández, miembros activos de la organización en la ciudad.

Ambos coordinan actividades de sensibilización, educación para el desarrollo y comercio justo, además del voluntariado, en colaboración con instituciones municipales, centros educativos y diferentes asociaciones, caso, por ejemplo, de la centenaria institución del Ateneo de Jerez.

El trabajo que realizan estos dos activistas se inscribe dentro de una estrategia de acción local de Oxfam Intermón para promover la igualdad, el consumo responsable y la justicia social.

Tras la charla se realizará una visita guiada de la tienda de comercio justo que posee Oxfam Intermón y que se encuentra a la entrada del edificio del Ateneo de Jerez.